La fase de grupos del Mundial 2026 dejó varias decepciones, pero una selección quedó señalada por encima del resto. La Inteligencia Artificial analizó los rendimientos y eligió al peor equipo de la primera ronda.

La fase de grupos del Mundial 2026 ya finalizó y, con ella, 16 selecciones firmaron su eliminación del certamen más codiciado del planeta: Panamá, Escocia, Irán, Curazao, Haití, Uruguay, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Uzbekistán, Túnez, Catar, República Checa, Corea del Sur, Turquía y Nueva Zelanda.

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En este contexto, en Fútbol Centroamérica le preguntamos a la Inteligencia Artificial cuál fue, a su criterio, la selección que firmó el peor papel en esta primera ronda de la Copa del Mundo. Su respuesta fue contundente y no dejó demasiado margen para la discusión:

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La IA eligió a la peor selección del Mundial 2026

La peor selección del Mundial 2026 fue Irak. Su participación no se explica solo desde los números, aunque los números ya son demoledores: tres partidos, tres derrotas, un solo gol a favor, doce en contra y una diferencia de -11. En una Copa del Mundo de 48 equipos, donde hasta selecciones con menos cartel encontraron formas de competir, Irak fue el equipo que menos justificó su presencia en la cancha.

Lo más grave no fue perder. En un Mundial, muchas selecciones pierden y aun así dejan carácter, resistencia, organización o al menos una idea. Irak no dejó nada de eso. Fue un equipo anticompetitivo: no defendió bien, no atacó con peso, no sostuvo tramos largos de partido y casi nunca transmitió la sensación de estar realmente en condiciones de discutirle algo a sus rivales. Pasó por el torneo como una selección partida, superada y sin respuesta.

Irak no fue rival para Francia, Noruega ni Senegal (Getty Images).

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Su recorrido fue una caída sin freno. Debutó con un 4-1 ante Noruega, después cayó 3-0 contra Francia y cerró con un 5-0 ante Senegal. La secuencia es brutal porque no muestra aprendizaje ni reacción: muestra deterioro. Cada partido fue peor que el anterior. Irak no corrigió, no endureció su defensa, no protegió mejor su área, no encontró variantes ofensivas y terminó entregando una imagen durísima para una selección mundialista.

El 5-0 contra Senegal fue el certificado final de su fracaso. En un partido donde al menos podía intentar despedirse con orgullo, terminó completamente arrasado. Senegal necesitaba ganar y encontró facilidades por todos lados. Irak fue un rival cómodo, vulnerable, frágil, casi una autopista hacia el arco. La sensación fue cruel: más que competir, estuvo ahí para que el rival hiciera su trabajo sin demasiados obstáculos.

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Senegal necesitaba golear a Irak y no encontró oposición para lograrlo (Getty Images).

Panamá se salva por su defensa

Hay otros candidatos al papelón. Panamá se fue sin convertir goles, Túnez también perdió sus tres partidos, Catar recibió una goleada pesada y Curazao fue destrozado por Alemania. Sin embargo, todos tienen algún matiz para discutir.

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Panamá perdió por márgenes más cortos, Catar al menos sumó un punto, Curazao rescató un empate ante Ecuador y Túnez tuvo una diferencia de gol apenas menos grave. Irak, en cambio, juntó todos los argumentos negativos en una misma campaña: cero puntos, defensa hundida, ataque inexistente y la peor diferencia de gol del torneo.

Panamá se despidió del Mundial sin gritar un gol, pero nunca fue humillado (Getty Images).

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Por eso el veredicto es lapidario: Irak fue la peor selección del Mundial 2026. No solo quedó eliminada; quedó expuesta. Fue el equipo menos competitivo, el más desbordado y el que menos señales dio de pertenecer al nivel de una Copa del Mundo.

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Su paso por el torneo no dejó una historia de resistencia ni una eliminación digna. Dejó una imagen mucho más dura: la de una selección que fue superada desde el primer golpe y que nunca encontró la forma de levantarse.