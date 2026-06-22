En qué estadio juegan Francia vs. Irak en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

El partido llega con necesidades distintas. Francia viene de vencer 3-1 a Senegal en su debut, mientras que Irak cayó 4-1 ante Noruega.

Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 en el Philadelphia Stadium, una de las sedes estadounidenses del torneo.

Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es conocido como Lincoln Financial Field, casa de los Philadelphia Eagles de la NFL. Durante el Mundial, FIFA lo identifica como Philadelphia Stadium por cuestiones comerciales.

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Dónde juegan Francia vs. Irak

El partido entre Francia e Irak se jugará en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. El estadio está ubicado en el complejo deportivo del sur de la ciudad, una zona donde también se encuentran otros recintos importantes de Filadelfia.

Philadelphia Stadium será el escenario del juego Francia vs. Irak. Foto: theconstitutional.

Para Francia, será una sede clave dentro de su recorrido en el grupo: después del triunfo ante Senegal, el equipo europeo buscará en Filadelfia una victoria que lo deje muy cerca de los 16avos de final.

El Lincoln Financial Field, la casa de los Eagles

El Lincoln Financial Field fue inaugurado en 2003 y es la casa de los Philadelphia Eagles, una de las franquicias más populares de la NFL.

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El estadio forma parte del área deportiva del sur de Filadelfia y está preparado para eventos de gran convocatoria. Además de fútbol americano, ha recibido partidos internacionales de fútbol, encuentros de selecciones, torneos de clubes, conciertos y otros eventos masivos.

A diferencia de otros estadios del Mundial con techo retráctil o climatización cerrada, el Lincoln Financial Field es un recinto abierto. Por eso, las condiciones climáticas pueden tener más incidencia en la experiencia del público y en el desarrollo del partido.

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Capacidad del Philadelphia Stadium para el Mundial 2026

El Philadelphia Stadium tiene una capacidad de torneo cercana a los 65.827 espectadores durante el Mundial 2026.

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El número también muestra el perfil de la sede dentro del calendario. Filadelfia no tendrá uno de los estadios de mayor capacidad del Mundial, pero sí un recinto de tamaño considerable, suficiente para partidos de alta demanda y para un cruce de eliminación directa.

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Además, el estadio tendrá actividad sostenida durante la competencia: recibirá cinco partidos de fase de grupos y un encuentro de octavos de final. Eso lo convierte en una sede de peso medio-alto dentro de Estados Unidos, con presencia en la primera fase y también en la etapa decisiva.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Philadelphia Stadium

Estos son los partidos programados en Filadelfia:

Costa de Marfil 1-0 Ecuador — 14 de junio, Grupo E.

— 14 de junio, Grupo E. Brasil 3-0 Haití — 19 de junio, Grupo C.

— 19 de junio, Grupo C. Francia vs. Irak — 22 de junio, Grupo I.

— 22 de junio, Grupo I. Curazao vs. Costa de Marfil — 25 de junio, Grupo E.

— 25 de junio, Grupo E. Croacia vs. Ghana — 27 de junio, Grupo L.

— 27 de junio, Grupo L. Octavos de final: 4 de julio.

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El partido de eliminación directa tendrá un marco especial: se jugará el 4 de julio, en pleno aniversario de la independencia de Estados Unidos, y con Filadelfia como una de las ciudades centrales de esa celebración.

Cómo estará el clima para Francia vs. Irak

El partido se jugará por la tarde en Filadelfia, una ciudad que en junio suele presentar temperaturas cálidas y humedad moderada.

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Para este lunes se espera una jornada calurosa, con temperatura cercana a los 30°C al momento del encuentro y posibilidad de nubosidad parcial durante la tarde.

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Como el Lincoln Financial Field es un estadio abierto, el clima puede tener más impacto que en sedes techadas. El calor, la humedad y la exposición al sol pueden ser factores para los jugadores y para los aficionados que asistan al partido.

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Datos de Francia vs. Irak