Adidas no continuará en La Sele después de cuatro años y en la Fedefútbol ya empiezan a buscar opciones.

Este jueves, se supo que Adidas dejará de vestir a la Selección de Costa Rica de cara al próximo año. La marca de las tres tiras terminará su contrato en diciembre de este 2026. Por este motivo, la Federación Costarricense de Fútbol debe encontrar una nueva marca.

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Adidas tenía la intención de renovar el vínculo, pero con diferentes condiciones a las que había en el contrato actual. La marca exigía una proyección de ventas que la Fedefútbol no estaba dispuesta a cumplir, por lo que sus caminos se separarán en 2027.

Hasta el momento, hay dos marcas que se conocen que podrían vestir a La Sele. La primera que surgió, por parte del periodista Kevin Jiménez, es Umbro. Según informó, ya hubo contactos con agentes de la empresa para alcanzar un acuerdo para el próximo año.

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No solo aparece Umbro: las otras marcas que podrían vestir a La Sele

Sin embargo, hay otra que podría recalar, según adelantó Ferlin Fuentes. Se trata de Reebok, marca que viste a la Selección de Panamá. La empresa británica también está presente en el Club Sport Herediano.

El periodista Fuentes agregó: “Entre las empresas interesadas aparecen Umbro y Reebok, además de otras tres marcas internacionales que forman parte de un grupo de cinco compañías que analizan la posibilidad de convertirse en el nuevo patrocinador técnico de la Tricolor“.

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De esta manera, no hay nada definido sobre la marca que comenzará a vestir a las distintas selecciones nacionales de Costa Rica en el 2027. La marca podría debutar en marzo del próximo año en la Nations League, si es que La Sele avanza al Final Four.

En resumen

Adidas dejará de vestir a la Selección de Costa Rica en diciembre de 2026.

dejará de vestir a la en diciembre de 2026. Umbro y Reebok negocian para ser el nuevo patrocinador técnico de La Sele .

y negocian para ser el nuevo patrocinador técnico de . La Fedefútbol evalúa a cinco marcas internacionales para vestir al equipo en 2027.