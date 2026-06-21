Qué pasa si España gana, empata o pierde contra Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026

La selección española se juega hoy ante Arabia Saudita buena parte de su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

España juega este domingo un partido clave ante Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Después del sorpresivo empate 0-0 contra Cabo Verde en el debut, la Roja necesita sumar para no llegar con urgencias a la última jornada.

El partido se disputará en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium, y puede empezar a ordenar una zona que comenzó completamente igualada.

Los saudíes también empataron en su estreno: fue 1-1 ante Uruguay. Por eso, el ganador de este partido quedará muy bien perfilado en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

Qué pasa si España le gana a Arabia Saudita

Si España le gana a Arabia Saudita, llegará a 4 puntos y quedará muy bien posicionada en el Grupo H. Pasaría a depender de sí misma para terminar entre los dos primeros, llegando al cierre contra Uruguay con margen: incluso un empate en la última jornada podría alcanzarle para sostenerse en zona de clasificación directa.

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La victoria no le dará la clasificación matemática, porque todavía faltará la última fecha y también deberá jugarse el otro partido del grupo entre los charrúas y Cabo Verde. Sin embargo, sí dejará a los dirigidos por Luis de la Fuente en una situcación muy favorable para avanzar.

Qué pasa si España empata contra Arabia Saudita

En el caso de que España empate ante Arabia Saudita, quedaría con 2 puntos después de dos partidos.

En ese escenario, Arabia Saudita también llegaría a 2 unidades, mientras que Uruguay y Cabo Verde todavía deben completar su segundo partido. La Roja seguiría con vida, pero ya no tendría tanto control sobre el grupo.

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El empate obligaría a los españoles a buscar un buen resultado contra la Celesteen la tercera jornada. Una victoria en ese cotejo la llevaría a 5 puntos y prácticamente le aseguraría la clasificación. En cambio, otro empate la dejaría con 3 puntos y dependería de otros resultados y de los criterios de desempate.

Qué pasa si España pierde contra Arabia Saudita

Si España pierde contra Arabia Saudita, quedará muy comprometida en el Grupo H: seguiría con un punto y los saudiés subirían a 4, acariciando los los 16avos de final.

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La derrota no eliminaría matemáticamente a los europeos, pero los dejaría sin margen de error. En la última fecha, el equipo de Luis de la Fuente quedaría obligado a ganarle a Uruguay para llegar a 4 puntos y seguir con chances claras de clasificación.

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Además, España tendría que mirar lo que ocurra en los otros partidos del grupo. Dependiendo de los resultados de Uruguay vs. Cabo Verde y de Cabo Verde vs. Arabia Saudita, podría pelear el segundo puesto o quedar pendiente de la tabla de mejores terceros.

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Tabla de posiciones EN VIVO del Grupo H

Cómo se juega la última fecha del Grupo H

La tercera fecha del Grupo H se disputará el viernes 26 de junio, con los dos partidos en simultáneo: a las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá).

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Uruguay vs. España

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

En resumen

Si España gana, llegará a 4 puntos y quedará muy cerca de la clasificación a los 16avos de final.

Si España empata, quedará con 2 puntos y necesitará un buen resultado ante Uruguay en la última fecha.

Si España pierde, seguirá con 1 punto y quedará obligada a ganarle a Uruguay para sostener sus chances de avanzar en el Mundial 2026.