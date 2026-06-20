Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

La Celeste viene de empatar 1-1 con Arabia Saudita en su debut, mientras que Cabo Verde logró un valioso 0-0 ante España.

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens y puede empezar a ordenar una zona que quedó completamente igualada tras la primera jornada.

La Celeste viene de empatar 1-1 con Arabia Saudita en su debut, mientras que Cabo Verde logró un valioso 0-0 ante España en su primer partido mundialista. Con esos resultados, los cuatro equipos del grupo comenzaron con 1 punto y la segunda fecha puede marcar diferencias importantes en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

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A qué hora juegan Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

4:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

5:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Uruguay vs. Cabo Verde en Centroamérica

Costa Rica: Fox+

Guatemala: Tigo Sports TV, app y web

Honduras: Tigo Sports TV, app y web

El Salvador: Tigo Sports TV, app y web

Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10

Panamá: Tigo Sports TV, app y web

Uruguay busca su primera victoria en el Mundial 2026

Uruguay llega a este partido con la necesidad de dar un paso adelante. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa debutó con un empate 1-1 ante Arabia Saudita, en un partido que se le hizo incómodo y que recién pudo igualar en el tramo final gracias al gol de Maxi Araújo.

El punto inicial no fue un mal resultado en una zona pareja, pero la Celeste necesita ganar para no llegar con presión máxima a la última fecha. En un grupo donde todos comenzaron igualados, sumar de a tres ante Cabo Verde puede dejarla muy bien perfilada para los 16avos de final.

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Para este encuentro, Uruguay tendrá bajas importantes: Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta no estarán disponibles. En ese contexto, Juan Manuel Sanabria aparece como una alternativa fuerte para meterse en el equipo titular.

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Cabo Verde quiere sostener el envión de su debut

Cabo Verde llega con confianza después de su empate 0-0 ante España. El seleccionado africano resistió ante uno de los favoritos del grupo y tuvo como gran figura a Vozinha, quien fue elegido como el mejor jugador del partido tras una actuación determinante.

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Ese resultado le permitió comenzar el Mundial con un punto histórico y sostener intactas sus aspiraciones. Ahora, el desafío será repetir una actuación competitiva ante otro rival de jerarquía.

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Cabo Verde sabe que un nuevo empate lo mantendría con vida, pero una victoria ante Uruguay lo pondría en una posición inesperada y muy favorable dentro del Grupo H.

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Quién es el árbitro de Uruguay vs. Cabo Verde

El partido entre Uruguay y Cabo Verde tendrá arbitraje europeo. El noruego Espen Eskås será el juez principal del encuentro en Miami Gardens.

Árbitro principal: Espen Eskås (Noruega)

Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega)

Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega)

Cuarta árbitra: Tori Penso (Estados Unidos)

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Tabla de posiciones del Grupo H