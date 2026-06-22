El triunfo por 2-0 ante Austria con dos goles de Messi dejó a la Argentina en 16avos de final más allá de lo que suceda ahora.

Argentina ya tiene asegurado su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026 después del triunfo sobre Austria y de llegar a 6 puntos en el Grupo J. Aunque todavía existe la posibilidad de que la zona termine con un triple empate, la Albiceleste ya no puede quedar eliminada.

La explicación está en el formato del torneo. En el Mundial 2026 clasifican los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros. Por eso, aun en el peor escenario posible dentro de su zona, Argentina ya tiene puntaje suficiente para avanzar.

El equipo de Lionel Scaloni había debutado con una victoria 3-0 ante Argelia y luego venció 2-0 a Austria. Con esos resultados, llegó a una línea de puntos que ya funciona como garantía de clasificación.

Cómo puede haber triple empate en el Grupo J

Aunque Argentina ya está clasificada, el Grupo J todavía puede tener una definición apretada por el orden de los primeros lugares.

El escenario de triple empate se daría si Argentina, Austria y Jordania terminan igualados con 6 puntos. Para que eso ocurra, deberían combinarse varios resultados en la última parte de la zona.

La cuenta sería esta: Argentina llega a 6 puntos, Austria también puede alcanzar esa línea si supera a Argelia y Jordania todavía podría llegar a 6 si gana los dos partidos que le quedan. En ese caso, los tres equipos quedarían igualados en la tabla y el orden se definiría por los criterios de desempate.

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Ese escenario no cambia la situación principal: Argentina podría necesitar los desempates para saber si termina primera, segunda o tercera, pero no para saber si sigue en el Mundial.

Por qué Argentina no puede quedar eliminada con 6 puntos

La clave es que 6 puntos ya le aseguran a Argentina un lugar entre los ocho mejores terceros, incluso si queda tercera en el Grupo J por desempate.

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Para que una selección con 6 puntos quede eliminada, tendría que haber al menos ocho terceros de otros grupos con mejor puntaje o mejores criterios. Eso ya no puede ocurrir en este Mundial.

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A esta altura, los grupos que ya completaron su segunda fecha dejaron un dato clave: en todas esas zonas, el tercer puesto ya quedó por debajo de esa línea.

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Estos son los grupos donde el tercero ya no puede alcanzar los 6 puntos:

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Eso significa que, si Argentina llega a 6 puntos, no habrá manera de que quede fuera de los ocho mejores terceros. Aunque el peor escenario del Grupo J la mandara al tercer lugar por desempate, seguiría teniendo más puntos que varios terceros de otras zonas.

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En otras palabras: Argentina todavía puede discutir su posición final dentro del Grupo J, pero ya no su clasificación a los 16avos de final.

Cómo se juega la última fecha del Grupo J

La tercera fecha del Grupo J se disputará el sábado 27 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

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Jordania vs. Argentina

Argelia vs. Austria

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Esa jornada definirá el orden final del grupo y determinará qué selecciones avanzan de manera directa a los 16avos de final.

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

Si dos o más equipos terminan igualados en puntos, FIFA aplica los criterios de desempate para ordenar la tabla.

El orden es el siguiente:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

en los partidos entre los equipos empatados. Diferencia de gol en esos partidos.

en esos partidos. Goles convertidos en esos partidos.

en esos partidos. Diferencia de gol general del grupo.

del grupo. Goles convertidos en todo el grupo.

en todo el grupo. Conducta deportiva .

. Ranking FIFA.

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