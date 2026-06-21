Pumas tiene nuevo DT: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla conocen al sucesor de Efraín Juárez en pleno Mundial 2026

El equipo universitario cerró a su nuevo entrenador por dos años después de la salida de Efraín Juárez.

Este domingo, a dos días de la posible vuelta de Adalberto Carrasquilla a la competencia en el Mundial 2026, Pumas Unam confirmó al entrenador que estará en la próxima temporada en el banquillo después de la salida de Efraín Juárez.

El elegido por Pumas es Esteban Solari, director técnico argentino que viene de dirigir a Pachuca en la última campaña de la Liga MX. Después de haber alcanzado las semifinales y ser superado justamente por el equipo felino, el DT no renovó su contrato y se despidió.

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Esteban Solari es el nuevo entrenador de Pumas Unam

A semanas de terminar el acuerdo con Pachuca, Solari rápidamente arregló su llegada al conjunto universitario y así lo anunciaron: “El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas“.

El contrato de Esteban Solari con los Pumas Unam es por dos temporadas, con la posibilidad de extenderse si los resultados son positivos. Resta saber si tendrá a Keylor Navas en la plantilla, ya que en las últimas horas surgieron rumores que podrían poner al tico nuevamente en Europa.

En México afirman que Navas podría continuar los pasos de Efraín Juárez para la próxima temporada. El técnico mexicano ya asumió en Hungría y jugará la fase previa de la Champions League por ser el último campeón nacional.

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Se trata del Győri ETO FC. Juárez aceptó la propuesta de este equipo pese a que tenía más ofertas sobre la mesa de España e Israel. Le sedujo la posibilidad de jugar la etapa previa de la Champions League y hacer historia para meterse en la fase de grupos. Quedará por conocerse si iniciará este proyecto con Keylor en la portería.

En resumen

El club Pumas UNAM confirmó al argentino Esteban Solari como su nuevo director técnico.

confirmó al argentino Esteban Solari como su nuevo director técnico. El entrenador Esteban Solari firmó un contrato por dos temporadas con el equipo universitario.

firmó un contrato por dos temporadas con el equipo universitario. El extécnico Efraín Juárez asumió la dirección del club Győri ETO FC de Hungría.