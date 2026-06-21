¿Qué selecciones pueden quedar eliminadas hoy, domingo 21 de junio, del Mundial 2026?

Así está el panorama en los Grupos G y H, que verán actividad este domingo afrontando partidos claves para su futuro en el Mundial 2026.

Después de que el reloj marcara las 00:00 en Centroamérica, Túnez se convirtió en la tercera selección eliminada del Mundial 2026. La contundente derrota 0-4 sufrida ante Japón la dejó última en el Grupo F y ya sin chances de pelear por meterse entre los ocho mejores terceros.

La actividad ahora prosigue con otros cuatro juegos en las zonas G y H, entre los cuales destacan España vs. Arabia Saudita y Uruguay vs. Cabo Verde. Dos potencias que tuvieron debuts complejos ahora intercambian rivales. También saltarán a escena Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

¿Qué selecciones pueden quedar hoy afuera del Mundial 2026?

Por como se dieron los resultados en la primera fecha, con empates en todos los partidos de los Grupos G y H, este domingo ningún equipo puede quedar eliminado en la primera ronda de la Copa del Mundo incluso si resulta goleado. Sí quedaría muy complicado, pero lo cierto es que no hay margen para que entre en juego el famoso desempate olímpico.

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Este criterio no se utilizaba desde Alemania 2006 y, según estipula el reglamento de la FIFA, lo que hace es premiar al ganador del cruce entre las dos (o tres) selecciones que estén igualadas en puntos al cabo de la última fecha en un mismo grupo. La diferencia de gol en ese duelo directo aplicará recién como segundo factor de definición. Pero hay más criterios:

Mayor número de goles anotados en los tres partidos de grupo entre las selecciones involucradas.

Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo.

Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo.

Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva de jugadores y cuerpo técnico según el número de tarjetas recibidas: amarilla es un punto, roja por doble amonestación equivale a tres puntos, roja directa son cuatro puntos, y tanto amarilla como roja directa son cinco puntos.

Así se jugará la última fecha en los Grupos G y H

Viernes 26 de junio – Grupo G

Uruguay vs. España (6:00 p.m. de Centroamérica y 7:00 en Panamá)

(6:00 p.m. de Centroamérica y 7:00 en Panamá) Cabo Verde vs. Arabia Saudita (6:00 p.m. de Centroamérica y 7:00 en Panamá)

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Sábado 27 de junio – Grupo H