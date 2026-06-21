Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo G tras el empate entre Bélgica e Irán

A la espera del partido entre Nueva Zelanda y Egipto, Bélgica e Irán empataron en Los Ángeles y así quedó la tabla.

La segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 comenzó este domingo con el cruce entre Bélgica e Irán, dos selecciones que llegaban necesitadas de una victoria después de haber igualado en su estreno.

Los belgas venían de empatar 1-1 ante Egipto, mientras que el seleccionado de Irán había protagonizado un 2-2 frente a Nueva Zelanda. Por eso, el partido en el Los Angeles Stadium podía romper la paridad de una zona que había empezado sin ganadores.

El encuentro quedó por 0-0 y ambos equipos continúan sin ganar, pero tampoco sin perder. Tanto Bélgica como Irán suman 2 puntos tras esta igualdad sin goles Por el momento, los iraníes están por encima por haber anotado un gol más en el primer encuentro. Esto significa que todo se definirá en la última jornada pase lo que pase más tarde entre Nueva Zelanda y Egipto.

ver también ¿Qué selecciones pueden quedar eliminadas hoy, domingo 21 de junio, del Mundial 2026?

Tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs. Egipto cerrará la segunda jornada

La segunda fecha del Grupo G tendrá otro partido clave este mismo domingo: Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Vancouver Stadium, nombre FIFA del BC Place.

Nueva Zelanda llega con 1 punto después del empate 2-2 ante Irán, un partido en el que mostró poder de reacción y tuvo a Elijah Just como figura. Egipto, por su parte, también empezó con un empate: fue 1-1 contra Bélgica.

Publicidad

Publicidad

Ese cruce terminará de acomodar la tabla antes de la última fecha. En un grupo tan cerrado, una victoria puede dejar a cualquiera muy cerca de los 16avos de final, mientras que una derrota puede obligar a depender de combinaciones.

Cómo se juega la última fecha del Grupo G

La tercera fecha del Grupo G se jugará el viernes 26 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

Nueva Zelanda vs. Bélgica

Egipto vs. Irán

Publicidad

Esa jornada será decisiva para definir los dos boletos directos a los 16avos de final y también para saber si el tercero de la zona tendrá chances de avanzar por la tabla general.

Publicidad

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

Como el Grupo G comenzó con todos los equipos igualados, los criterios de desempate pueden terminar teniendo un peso importante.

Publicidad

FIFA ordena la tabla con este criterio:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

Quiénes clasifican a 16avos de final en el Mundial 2026

El formato del Mundial 2026 permite que más selecciones sigan con vida después de la fase de grupos. Con 48 equipos divididos en 12 zonas de cuatro, la clasificación no se limita solo a los dos primeros.

Publicidad

Publicidad

Así se reparten los lugares para los 16avos de final: