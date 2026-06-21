Mikel Oyarzabal fue una de las grandes figuras de España en el 4-0 ante Arabia Saudita y se metió en la pelea por la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Mikel Oyarzabal se metió de lleno en la pelea por la tabla de goleadores del Mundial 2026 después de su doblete en la victoria 4-0 de España ante Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H.

El delantero de la Real Sociedad fue una de las grandes figuras del equipo de Luis de la Fuente y aprovechó una tarde ideal para escalar posiciones entre los máximos artilleros del torneo.

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España necesitaba una reacción fuerte después del deslucido empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut y la encontró con una actuación contundente. Oyarzabal apareció en los minutos 21 y 24 del primer tiempo y le dio a La Roja una victoria que también mejora su diferencia de gol.

Messi, Undav y David lideran la carrera

Mientras tanto, la cima de la tabla de goleadores sigue en manos de los jugadores que ya llegaron a tres gritos en el Mundial: Deniz Undav (Alemania), Lionel Messi (Argentina) y Jonathan David (Canadá).

Con casi 39 años, Messi arrancó el Mundial 2026 marcando un hat-trick memorable (Getty Images).

El doblete del atacante de España lo deja en una segunda línea muy poblada, junto a nombres como los neerlandeses Brian Brobbey y Cody Gakpo, Harry Kane (Inglaterra), Erling Haaland (Noruega), Ayase Ueda (Japón), Vinícius Júnior (Brasil), Kylian Mbappé (Francia), entre otros.

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La tabla de goleadores en la segunda fecha del Mundial 2026