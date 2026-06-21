Mikel Oyarzabal se metió de lleno en la pelea por la tabla de goleadores del Mundial 2026 después de su doblete en la victoria 4-0 de España ante Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H.
El delantero de la Real Sociedad fue una de las grandes figuras del equipo de Luis de la Fuente y aprovechó una tarde ideal para escalar posiciones entre los máximos artilleros del torneo.
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España necesitaba una reacción fuerte después del deslucido empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut y la encontró con una actuación contundente. Oyarzabal apareció en los minutos 21 y 24 del primer tiempo y le dio a La Roja una victoria que también mejora su diferencia de gol.
Messi, Undav y David lideran la carrera
Mientras tanto, la cima de la tabla de goleadores sigue en manos de los jugadores que ya llegaron a tres gritos en el Mundial: Deniz Undav (Alemania), Lionel Messi (Argentina) y Jonathan David (Canadá).
Con casi 39 años, Messi arrancó el Mundial 2026 marcando un hat-trick memorable (Getty Images).
El doblete del atacante de España lo deja en una segunda línea muy poblada, junto a nombres como los neerlandeses Brian Brobbey y Cody Gakpo, Harry Kane (Inglaterra), Erling Haaland (Noruega), Ayase Ueda (Japón), Vinícius Júnior (Brasil), Kylian Mbappé (Francia), entre otros.