Luis De la Fuente prepara más de una modificación para el duelo que enfrenta a España con Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

España y Arabia Saudita se enfrentan hoy, domingo 21 de junio, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El partido se juega en el Atlanta Stadium, también conocido como Mercedes-Benz Stadium, desde las 10:00 am de Centroamérica, y será un cruce clave para empezar a ordenar una zona que quedó muy abierta tras la primera jornada.

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¿Cómo llegan España y Arabia Saudita?

La Roja llega con la presión de mejorar la deslucida imagen que dejó en su debut. El equipo de Luis de la Fuente no pasó del empate 0-0 ante la voluntariosa Cabo Verde, y ahora necesita sumar de a tres para no llegar condicionado al último partido de la fase inicial frente a Uruguay.

España fue una de las grandes decepciones de la primera jornada mundialista (Getty Images).

Arabia Saudita también comenzó el Mundial con un empate, aunque con mejores sensaciones. El seleccionado asiático igualó 1-1 ante la Celeste y mostró capacidad para competirle a un rival de mayor historia mundialista.

De la Fuente mueve el tablero

En ese contexto, España metee cambios para ganar profundidad y creatividad (Dani Olmo ingresa por Fabián Ruiz y Gavi también se queda en el banco), con la situación de Lamine Yamal como uno de los focos de la previa, mientras que Arabia Saudita mantiene buena parte del equipo que consiguió un punto valioso ante Uruguay.

Lamine Yamal todavía no está 100% recuperado de su lesión (Getty Images).

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Con Lamine —que viene de superar una lesión muscular y ante Cabo Verde apenas jugó 25 minutos—, De la Fuente debía decidir si lo utilizaba desde el arranque para darle más desequilibrio a España por derecha o si volvía a reservarlo para el segundo tiempo. Finalmente, la estrella de Barcelona saltará al campo como titular.

Alineaciones confirmadas de España y Arabia Saudita

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri González, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.

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Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Moteb Al-Harbi; Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan.