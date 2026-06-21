Competirá contra Real Madrid y Barcelona: figura de Guatemala llega a la cima de España y rompe una racha histórica

El fútbol guatemalteco celebra una noticia histórica. Juan Francisco Roldán, integrante del cuerpo técnico del Málaga CF, logró el ascenso a La Liga de España para la temporada 2026-2027, convirtiéndose en uno de los pocos representantes nacionales que estarán vinculados a la máxima categoría del fútbol español. El conjunto malaguista selló su regreso a Primera División después de ocho años de ausencia tras derrotar como visitante al Almería.

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Luego del empate sin goles registrado en el encuentro de ida, el Málaga dio el golpe definitivo en territorio rival con una victoria por 2-1 en el Estadio de Almería. Los tantos de Chupe, al minuto 65, y de David Larrubia, al 71, permitieron al equipo andaluz asegurar el ascenso y desatar una celebración inolvidable lejos de casa.

Un guatemalteco vuelve a la élite del fútbol español

La institución española no tardó en compartir la alegría con sus aficionados. “El Málaga Club de Fútbol es de Primera División”, publicó el club en sus redes sociales, donde también se pudo observar a Juan Francisco Roldán participando activamente en los festejos junto a jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Para Roldán, este éxito representa un nuevo capítulo en una carrera en constante crecimiento. El guatemalteco se desempeña como analista deportivo dentro del cuerpo técnico y suma su segundo ascenso consecutivo con el Málaga. En 2024 ya había sido parte del proyecto que llevó al club de regreso a la Segunda División, y ahora contribuye a completar el camino hacia la élite del balompié español.

El ascenso adquiere aún más relevancia al considerar el recorrido reciente del profesional chapín. Antes de llegar al Málaga, trabajó en la Asociación de Futbolistas Españoles y también fue asistente técnico de la Selección de República Dominicana en 2022, etapa en la que enfrentó a la Selección Nacional de Guatemala por la Liga de Naciones de Concacaf. Su crecimiento profesional ha sido constante y hoy alcanza uno de los escenarios más prestigiosos del fútbol mundial.

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Con este logro, Juan Francisco Roldán se une a un selecto grupo de guatemaltecos que han tenido presencia en el fútbol español de máximo nivel como siendo Federico Revuelto (Real Madrid) y Juan de Urruela (Barcelona), que han estado en la máxima categoría, por otra parte, Jorge Roldán, curiosamente el tío de Juan, estuvo en Hércules pero en la Segunda División. Por otra parte, en la rama femenina Ana Lucía Martínez y Andrea Álvarez han estado en La Liga, mientras María Amanda Monterroso y Madelyn Ventura estuvieron en la liga de ascenso.