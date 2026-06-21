Raphael Claus impartirá justicia en un partido con mucho en juego: España contra Arabia Saudita, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial.

Raphael Claus fue designado como el árbitro principal del partido entre España y Arabia Saudita, este domingo 21 de junio en el Atlanta Stadium, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El encuentro aparece como uno de los importantes de la jornada porque el grupo comenzó completamente igualado. España viene de empatar 0-0 con Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita salió 1-1 con Uruguay. Por eso, ambos llegan con un punto y necesitan una victoria para acomodarse en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

Quién es Raphael Claus, el árbitro de España vs. Arabia Saudita

Raphael Claus es un árbitro brasileño nacido el 6 de septiembre de 1979 en Santa Bárbara d’Oeste, en el estado de São Paulo.

A sus 46 años, es uno de los jueces sudamericanos con mayor recorrido internacional y forma parte de la lista de jueces FIFA desde 2015. Su carrera se construyó primero en el fútbol brasileño, donde dirigió partidos de alta exigencia en el Brasileirão, el Campeonato Paulista y otras competencias nacionales.

Con el paso de los años, Claus se consolidó como uno de los representantes fuertes del arbitraje brasileño en torneos internacionales de selecciones y clubes.

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Antecedentes de Raphael Claus en Copas del Mundo

El partido España vs. Arabia Saudita será una nueva aparición de Raphael Claus en una Copa del Mundo. El brasileño ya había estado en Qatar 2022, donde dirigió dos encuentros de la fase de grupos.

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Sus partidos en el Mundial 2022 fueron:

Inglaterra 6-2 Irán , por el Grupo B.

, por el Grupo B. Canadá 1-2 Marruecos, por el Grupo F.

En el duelo entre Inglaterra e Irán, Claus quedó vinculado a uno de los partidos más extensos de aquella primera fase. El primer tiempo tuvo 16 minutos de adición, una situación que generó mucha repercusión por la nueva política de FIFA sobre el tiempo efectivo de juego.

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La final de la Copa América 2024, su antecedente más fuerte

Uno de los partidos más importantes en la carrera reciente de Raphael Claus fue la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia, disputada en Estados Unidos, que terminó en triunfo 1-0 de la Albiceleste.

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Esa designación confirmó su lugar entre los árbitros sudamericanos de mayor consideración para partidos de máxima presión. Dirigir una final continental suele ser una señal de respaldo fuerte para cualquier juez, especialmente en una competencia con selecciones de tanto peso.

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Además, Claus también registra experiencia en otras ediciones de la Copa América, en torneos juveniles FIFA y en competencias organizadas por Conmebol.

Cómo llega Raphael Claus al Mundial 2026

Raphael Claus llega al Mundial 2026 como parte del grupo de árbitros brasileños elegidos para el torneo. Su presencia confirma la continuidad de un ciclo internacional que comenzó formalmente en 2015, cuando ingresó al panel FIFA.

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En esta Copa del Mundo, Brasil también cuenta con otros árbitros principales dentro de la lista, entre ellos Wilton Pereira Sampaio y Ramon Abatti Abel. Claus, por recorrido y antecedentes, aparece como uno de los nombres con más experiencia dentro de esa delegación.

Cuerpo arbitral de España vs. Arabia Saudita

La terna para el partido entre España y Arabia Saudita tendrá mayoría brasileña en cancha y presencia colombiana como apoyo.

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Árbitro principal: Raphael Claus (Brasil)

Raphael Claus (Brasil) Asistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (Brasil)

Danilo Ricardo Simon Manis (Brasil) Asistente 2: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Brasil)

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Brasil) Cuarto árbitro: Andrés José Rojas Noguera (Colombia)

Andrés José Rojas Noguera (Colombia) Asistente de reserva: Alexander Guzmán (Colombia)

Alexander Guzmán (Colombia) VAR: Nicolás Gallo Barragán (Colombia)