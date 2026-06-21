Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo H tras la victoria 4-0 de España sobre Arabia Saudita

España se floreó goleando 4-0 a Arabia Saudita en su segundo partido del Mundial 2026 y ahora está a la espera del Uruguay vs. Arabia Saudita, que puede sacudir el Grupo H.

España y Arabia Saudita abrieron este domingo la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, un cruce que enfrentaba a dos selecciones que habían empatado en el debut: la Roja igualó 0-0 ante Cabo Verde, mientras que el seleccionado saudí salió 1-1 contra Uruguay.

Esta vez, los campeones del mundo en Sudáfrica 2010 cumplieron con lo que se espera de ellos y golearon 5-0 a Arabia con un gol de Lamine Yamal (10′), un doblete de Mikel Oyarzabal (21′, 24′) y un tanto en contra de Hassan Tambakti (49′) en su intento por bloquear un remate a bocajarro de Marc Cucurella.

Con este resultado, el Grupo H empezó a moverse después de una primera jornada en la que los cuatro equipos habían quedado igualados con un punto.

Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026

Uruguay vs. Cabo Verde completa la segunda fecha

El otro partido de la segunda jornada del Grupo H será Uruguay vs. Cabo Verde, que se jugará este mismo domingo en el Miami Stadium, nombre FIFA del Hard Rock Stadium.

Los dos llegan con un punto después de empatar en su debut. La Celeste igualó 1-1 ante Arabia Saudita, mientras que el equipo caboverdiano rescató un valioso 0-0 contra España.

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ver también España 4-0 Arabia Saudita, 2T EN VIVO: gol en contra saudí – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

El resultado de ese partido terminará de definir cómo queda el grupo antes de la última fecha. En una zona que comenzó sin diferencias, cada punto puede ser clave para la pelea por los dos primeros lugares y también para la tabla de mejores terceros.

Cómo se juega la última fecha del Grupo H

La tercera fecha del Grupo H se disputará el viernes 26 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

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Uruguay vs. España

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

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Esa jornada definirá qué selecciones avanzan de forma directa a los 16avos de final y cuáles deberán esperar la tabla de mejores terceros.

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

El Grupo H todavía puede tener escenarios de empate en puntos. En ese caso, FIFA aplica primero los criterios entre los equipos igualados.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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Quiénes clasifican a 16avos de final en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, la fase de grupos tiene un formato distinto al de ediciones anteriores. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, no solo avanzan los dos primeros de cada zona.

La clasificación a los 16avos de final se reparte de la siguiente manera:

Los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa.

de cada grupo avanzan de forma directa. También clasifican los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.