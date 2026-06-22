Argentina vs Austria EN VIVO – Minuto a minuto del partido por el Grupo J del Mundial 2026

Argentina y Austria se enfrentan por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en un duelo directo por la cima de la zona. Seguí en Fútbol Centroamérica el minuto a minuto del partido, con goles, incidencias, formaciones y resultado en vivo.

Argentina y Austria se enfrentan hoy, lunes 22 de junio, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El partido se juega en el Dallas Stadium y comenzará a las 11:00 a.m. de Centroamérica. En Fútbol Centroamérica podrás seguir el minuto a minuto del encuentro, con las principales acciones, goles, incidencias, formaciones y el resultado actualizado en vivo.

La Albiceleste llega a este partido después de un debut contundente ante Argelia, al que venció 3-0 con una actuación estelar de Lionel Messi. El equipo de Lionel Scaloni quedó bien parado en la tabla y ahora buscará dar otro paso fuerte en una zona en la que cerrará jugando con Jordania.

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Austria también inició el Mundial 2026 con victoria. El equipo dirigido por Ralf Rangnick superó 3-1 a Jordania en su primera presentación y llega al cruce ante Argentina con tres puntos, por lo que el duelo en Dallas puede empezar a ordenar la pelea por el primer lugar del Grupo J.

El partido también pone frente a frente a dos selecciones que llegan con confianza, aunque con realidades distintas. Argentina aparece como una de las candidatas del torneo y cuenta con Messi como principal referencia, mientras que Austria intentará sostener su buen arranque ante uno de los rivales más exigentes de la fase de grupos.

Dónde ver Argentina vs. Austria en Centroamérica

En Centroamérica, el partido podrá verse por distintas señales según el país: Tigo Sports y Tigo Sports App en la región; Teletica Canal 7 y TDMAX en Costa Rica; Canal 4 TCS y TCS Go en El Salvador; Telecadena 7 y 4 y Deportes TVC en Honduras; Canal 10 en Nicaragua; y TVMAX, RPC TV, TVN Pass y Medcom Go en Panamá. También habrá opciones de streaming como ViX en varios países.