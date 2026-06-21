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Mundial 2026

Uruguay 0-1 Cabo Verde EN VIVO: error charrúa y gol de Pina – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de Uruguay vs. Cabo Verde, que cierran en Miami la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Y necesitan ganar para no perderle pisada a España.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Siga EN VIVO y ONLINE el partido de Cabo Verde vs. Uruguay.
© GettySiga EN VIVO y ONLINE el partido de Cabo Verde vs. Uruguay.

Uruguay y Cabo Verde protagonizarán este domingo 21 de junio uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. La expectativa nace por el arranque que tuvieron ambas selecciones en el Grupo H, pero también por el contundente triunfo 4-0 de España sobre Arabia Saudita que afianzó a los europeos en la cima de la tabla.

En su debut, los charrúas tuvieron que emplearse a fondo para rescatar un empate 1-1 ante los saudíes con el gol in extremis de Maxi Araújo. Mientras que los africanos dieron la sorpresa al soportar los embates de la Roja, con su portero, Vozinha, como la gran figura, hasta igualar 0-0, sumando así su primer punto en una Copa del Mundo.

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Dónde ver EN VIVO a Uruguay vs. Cabo Verde

  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • Guatemala: Tigo Sports TV, app y web
  • Honduras: Tigo Sports TV, app y web
  • El Salvador: Tigo Sports TV, app y web
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10
  • Panamá: Tigo Sports TV, app y web
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44' PT: ¡GOL DE URUGUAY!

Ahora sí. Araújo aprovechó un rebote para mandarla al fondo de la red y poner el 1-1 parcial.

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39' PT: Lo tuvo Maxi Araújo

El extremo cabeceó solo en el segundo palo. No pudo darle dirección.

33' PT: Valverde buscó de larga distancia

La Celeste no logra avanzar. El de Real Madrid intentó con ese recurso, pero no le acertó entre los palos.

26' PT: Pausa de rehidratación

Se detiene el partido para cumplir con el protocolo.

21' PT: ¡GOL DE CABO VERDE!

El elenco africano sorprende en Miami. Lenini sacudió desde un tiro libre, se abrió la barrera y la puso contra un palo. Gana Cabo Verde por 1-0.

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19' PT: Amarilla para Bentancur

El volante de la Celeste cortó un contragolpe y también quedó condicionado para el resto del partido.

15' PT: Valverde tuvo la más clara

De contra, Canobbio habilitó al volante de Real Madrid, que llegó por la izquierda y remató muy cerca del segundo palo. Todo sigue 0-0 en Miami.

12' PT: Se juega fuerte en estos primeros minutos

Cabo Verde se planta atrás, pero tiene chances de contragolpe. En todos los sectores el duelo está áspero.

5' PT: Primera amarilla del partido

Sidny Cabral le entró fuerte a Bentancur, fue amonestado y se perderá el próximo duelo de Cabo Verde.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota en el Hard Rock Stadium. Uruguay y Cabo Verde ya se disputan los tres puntos.

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¡Salen los equipos a la cancha!

Se vienen los himnos en Miami y, en pocos minutos, arrancará el partido.

Los árbitros de Uruguay vs. Cabo Verde

  • Árbitro: Espen Eskas (Noruega)
  • Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega)
  • Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega)
  • Cuarto árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)
  • Quinto árbitro: Brooke Mayo (Estados Unidos)
  • VAR: Willy Delajod (Francia)
  • AVAR: Jerome Brisard (Francia)
  • SVAR: Dennis Higler (Países Bajos)

Uruguay vs. Cabo Verde: partido récord para los Mundiales

El duelo de este domingo es el que menor población acumula entre ambos países: alrededor de 4 millones de personas, la cifra más baja en la historia del evento.

Primer enfrentamiento entre Uruguay y Cabo Verde

El duelo de este domingo será el primero registrado entre ambos.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE CABO VERDE

Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina; Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues; y Gilson Benchimol.

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FORMACIÓN CONFIRMADA DE URUGUAY

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

España encaminó su clasificación

Tras el empate sin goles ante Cabo Verde, la Roja hizo los deberes y triunfó por un contundente 4-0 ante Arabia Saudita. Así, los de De La Fuente quedaron como líderes del Grupo H a la espera del segundo duelo de esta jornada.

Cómo llegan Uruguay y Cabo Verde

La Celeste viene de un empate por 1-1 ante Arabia Saudita que lo incomodó en la zona. Del otro lado, los africanos consiguieron un punto histórico al igualar sin goles frente a España.

¡Bienvenidos!

Esta noche Uruguay y Cabo Verde se disputan tres puntos cruciales en el Mundial 2026.

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