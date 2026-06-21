Uruguay 0-1 Cabo Verde EN VIVO: error charrúa y gol de Pina – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de Uruguay vs. Cabo Verde, que cierran en Miami la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Y necesitan ganar para no perderle pisada a España.

Uruguay y Cabo Verde protagonizarán este domingo 21 de junio uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. La expectativa nace por el arranque que tuvieron ambas selecciones en el Grupo H, pero también por el contundente triunfo 4-0 de España sobre Arabia Saudita que afianzó a los europeos en la cima de la tabla.

En su debut, los charrúas tuvieron que emplearse a fondo para rescatar un empate 1-1 ante los saudíes con el gol in extremis de Maxi Araújo. Mientras que los africanos dieron la sorpresa al soportar los embates de la Roja, con su portero, Vozinha, como la gran figura, hasta igualar 0-0, sumando así su primer punto en una Copa del Mundo.

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