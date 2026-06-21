En qué estadio juegan España vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Uno de los estadios más modernos de Estados Unidos albergará el cruce entre España y Arabia Saudita por la fecha 2 del Grupo H de la Copa del Mundo.

España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 en una de las sedes más modernas de Estados Unidos: el Atlanta Stadium.

Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es conocido como Mercedes-Benz Stadium, casa de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL) y de Atlanta United de la Major League Soccer (MLS). Durante el torneo, FIFA lo identifica como Atlanta Stadium por cuestiones comerciales.

El partido llega con el Grupo H completamente abierto. España viene de empatar 0-0 ante Cabo Verde en su debut, mientras que Arabia Saudita igualó 1-1 frente a Uruguay. Con esos resultados, las cuatro selecciones de la zona comenzaron con un punto y esta segunda fecha puede empezar a marcar diferencias importantes.

Dónde juegan España vs. Arabia Saudita

El partido entre España y Arabia Saudita se jugará en Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

La sede oficial para el Mundial 2026 es el Atlanta Stadium, aunque el nombre habitual del estadio es Mercedes-Benz Stadium. El recinto está ubicado en el centro de Atlanta, muy cerca del Georgia World Congress Center y del Centennial Olympic Park.

ver también España no pudo con Cabo Verde: 0-0 en su debut en el Grupo H del Mundial 2026

El estadio es uno de los más reconocibles del torneo por su diseño moderno, su techo retráctil y su gran pantalla circular interna, conocida como Halo Board.

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El Mercedes-Benz Stadium, una sede moderna y techada

El Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los estadios más avanzados de Estados Unidos. Es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y de Atlanta United, de la MLS.

Una de sus principales características es el techo retráctil, formado por ocho paneles triangulares que se abren y cierran con un diseño similar al diafragma de una cámara. Esa estructura puede ser clave durante el Mundial, especialmente por el calor y la humedad habituales de Atlanta en verano.

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El estadio también cuenta con climatización interior, por lo que, si el techo permanece cerrado, el partido puede jugarse en condiciones más controladas que en una sede abierta.

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Capacidad del Atlanta Stadium para el Mundial 2026

El Atlanta Stadium tiene 90 metros de altura y capacidad para más de 75.000 espectadores durante el Mundial 2026.

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Ese aforo lo ubica entre los recintos grandes del torneo y refuerza su lugar como una de las sedes principales en Estados Unidos. Además, Atlanta recibirá ocho partidos durante la Copa del Mundo, incluida una semifinal.

El Atlanta Stadium albergó en julio del año pasado el cruce entre PSG y Bayern Múnich por los cuartos de final del Mundial de Clubes. (Foto: FIFA)

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Atlanta Stadium

El Atlanta Stadium será sede de cinco partidos de fase de grupos y tres encuentros de eliminación directa: dieciseisavos de final, octavos de final y semifinal.

Estos son los partidos programados en Atlanta:

España 0-0 Cabo Verde — 15 de junio, Grupo H.

— 15 de junio, Grupo H. Chequia 1-1 Sudáfrica — 18 de junio, Grupo A.

— 18 de junio, Grupo A. España vs. Arabia Saudita — 21 de junio, Grupo H.

— 21 de junio, Grupo H. Marruecos vs. Haití — 24 de junio, Grupo C.

— 24 de junio, Grupo C. RD Congo vs. Uzbekistán — 27 de junio, Grupo K.

— 27 de junio, Grupo K. 16avos de final: 1° de julio.

1° de julio. Octavos de final: 7 de julio.

7 de julio. Semifinal: 15 de julio.

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Cómo estará el clima para España vs. Arabia Saudita

El partido se jugará al mediodía en Atlanta, una ciudad que suele presentar temperaturas altas durante junio. Para este domingo se espera una jornada cálida, con una temperatura cercana a los 28°C al momento del encuentro y condiciones parcialmente soleadas.

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Con el correr del día, el pronóstico marca un aumento de la temperatura y más nubosidad hacia la tarde. Las tormentas aparecen como posibilidad recién durante la noche, por lo que no deberían ser un factor central para el horario del partido.

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En cualquier caso, el clima puede tener menos impacto que en otros estadios porque el Mercedes-Benz Stadium cuenta con techo retráctil y climatización. Si el recinto se mantiene cerrado, las condiciones internas pueden ser mucho más estables para los jugadores y para el público.