¿Francia se clasifica a los 16avos del Mundial 2026 si le gana hoy a Irak?

Un triunfo no le garantiza necesariamente a Francia tener un cupo garantizafo entre los primeros dos del grupo I.

Francia puede asegurar este lunes su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026 si vence a Irak por la segunda fecha del Grupo I. El partido se jugará en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field, en Filadelfia.

El equipo de Didier Deschamps llega con 3 puntos después de vencer 3-1 a Senegal en su debut. Irak, en cambio, todavía no sumó tras caer 4-1 ante Noruega en la primera jornada.

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La cuenta parece sencilla, pero tiene un matiz importante: si Francia gana, llegará a 6 puntos y se clasificará. No necesariamente porque ya tenga garantizado terminar entre los dos primeros del Grupo I, sino porque esa cantidad de puntos ya le alcanza para asegurar, como mínimo, un lugar entre los ocho mejores terceros.

Por qué Francia se clasifica si le gana a Irak

Si Francia le gana a Irak, llegará a 6 puntos y sacará boleto a los 16avos de final del Mundial 2026.

El triunfo no le asegura automáticamente terminar primero o segundo en el Grupo I en todos los escenarios. Todavía podría darse una combinación en la que Francia, Noruega y Senegal terminen igualados con 6 puntos.

Ese escenario necesitaría varios resultados: Francia debería ganarle a Irak, Senegal tendría que vencer a Noruega, luego Noruega tendría que superar a Francia y Senegal debería derrotar a Irak en la última fecha. En ese caso, los tres quedarían con 6 unidades y el orden del grupo dependería de los criterios de desempate.

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Pero esa posibilidad no pone en riesgo la clasificación francesa. Incluso si quedara tercera en ese triple empate, Francia seguiría avanzando porque con 6 puntos ya no podría quedar fuera de los ocho mejores terceros.

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Qué grupos ya no pueden tener un tercero con 6 puntos

La explicación está en lo que ya pasó en otros grupos del Mundial 2026. Para que Francia quedara eliminada con 6 puntos, tendría que haber al menos ocho terceros con mejor puntaje o mejores criterios. Pero eso ya no es posible.

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A esta altura del torneo, ningunos de los grupos que completaron la segunda fecha tendrán terceros que alcancen los 6 puntos

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Por eso, si Francia vence a Irak, no dependerá de diferencia de gol, goles a favor ni fair play para saber si avanza. Podrá discutir su puesto final dentro del Grupo I, pero la clasificación a la siguiente ronda ya quedará resuelta.

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El nuevo formato cambia la cuenta

El Mundial 2026 tiene 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. A los 16avos de final avanzan los dos primeros de cada zona y también los ocho mejores terceros.

Ese formato hace que los 6 puntos tengan un valor muy fuerte. En un grupo de cuatro, un equipo puede terminar tercero con 6 unidades en un triple empate, pero aun así esa cifra es suficiente para quedar por encima de muchos terceros de otras zonas.

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Ese es el caso de Francia. La selección europea todavía podría necesitar los desempates para saber si termina primera, segunda o tercera en un escenario extremo, pero no para saber si sigue en el Mundial.

Qué pasa si Francia no gana ante Irak

Si Francia empata, quedará con 4 puntos. Seguirá bien posicionada, pero no tendrá la clasificación asegurada y deberá definir su futuro en la última fecha contra Noruega.

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Si Francia pierde, continuará con 3 puntos e Irak también llegará a 3. En ese caso, el Grupo I se abrirá por completo y la última jornada pasará a ser decisiva.

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Por eso, la diferencia entre ganar y no ganar es enorme para Francia. Una victoria le permite cerrar la clasificación con una fecha de anticipación. Un empate o una derrota la obliga a seguir haciendo cuentas.