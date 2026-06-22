Las víctimas del récord de Messi: a qué porteros les anotó sus goles mundialistas

Desde Alemania 2006 hasta este 2026, el astro argentino se convirtió en el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

Lionel Messi ya está solo en la cima. Con sus goles ante Austria, el capitán argentino llegó a los 18 tantos en Mundiales y superó a Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo. La cuenta se puede mirar desde muchos lugares: los rivales, las asistencias, los estadios, las fases o los tipos de definición. Pero también desde los porteros. Porque el récord de Messi está hecho, también, de una lista de nombres que quedaron del otro lado de la foto.

Desde Dragoslav Jevric, el primero en Alemania 2006, hasta Alexander Schlager, el arquero austríaco al que le marcó dos goles que lo dejó por encima de todos, el astro argentino fue construyendo su camino mundialista contra guardametas de estilos, generaciones y contextos muy distintos.

Alemania 2006: el primero fue Jevric

El primer gol mundialista de Messi llegó contra Serbia y Montenegro, en la goleada 6-0 de Argentina en la fase de grupos de Alemania 2006.

Leo tenía 18 años, había entrado desde el banco y cerró el partido con una definición cruzada. El arquero vencido fue Dragoslav Jevric, titular de Serbia y Montenegro aquella tarde.

ver también Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 en la segunda fecha

Fue el inicio de una cuenta que, veinte años después, terminaría convirtiéndose en récord absoluto.

Gol: Serbia y Montenegro, 2006

Serbia y Montenegro, 2006 Portero: Dragoslav Jevric

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Brasil 2014: Begovic, Haghighi y Enyeama

En Brasil 2014, Messi volvió a convertir en un Mundial después de ocho años. Su primer gol en esa Copa fue ante Bosnia y Herzegovina, en el Maracaná: pared con Gonzalo Higuaín, conducción hacia adentro y zurdazo al palo. El arquero vencido fue Asmir Begovic.

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Después llegó el gol agónico ante Irán, uno de los más recordados de su carrera mundialista. Messi recibió lejos del área, se acomodó y sacó un zurdazo al ángulo para vencer a Alireza Haghighi en tiempo de descuento.

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En el cierre de la fase de grupos, ante Nigeria, hizo dos. Primero capturó un rebote tras un remate de Ángel Di María y definió ante Vincent Enyeama. Luego volvió a vencer al arquero nigeriano con un tiro libre perfecto.

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Goles: Bosnia, Irán y Nigeria x2

Bosnia, Irán y Nigeria x2 Porteros: Asmir Begovic, Alireza Haghighi y Vincent Enyeama x2

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Rusia 2018: Uzoho, en una noche límite

En Rusia 2018, Messi marcó un solo gol, pero fue decisivo. Argentina necesitaba ganarle a Nigeria para seguir con vida y Leo abrió el partido con una acción de enorme calidad técnica.

Ever Banega lanzó un pase largo, Messi controló con el muslo, acomodó con la derecha y definió cruzado. El arquero vencido fue Francis Uzoho.

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Aquel tanto no solo cortó una sequía personal en el torneo: también puso a Argentina en partido en una noche de máxima tensión.

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Gol: Nigeria, 2018

Nigeria, 2018 Portero: Francis Uzoho

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Qatar 2022: seis arqueros y una consagración

Qatar 2022 fue el Mundial más goleador de Messi y también el que más arqueros distintos sumó a la lista.

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El primer gol fue de penal ante Arabia Saudita, contra Mohammed Al-Owais. Aunque Argentina perdió en el debut, ese tanto abrió el torneo de Messi.

Contra México, en un partido cargado de presión, venció a Guillermo Ochoa con un zurdazo bajo desde afuera del área. En octavos, ante Australia, definió de zurda para superar a Mathew Ryan.

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En cuartos, el rival fue Países Bajos y el arquero, Andries Noppert. Messi le convirtió de penal durante el partido y después volvió a marcarle en la tanda, aunque para la cuenta oficial de goles mundialistas solo entra el tanto de los 90 minutos.

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En semifinales, ante Croacia, le hizo un penal a Dominik Livakovic. Y en la final, contra Francia, venció dos veces a Hugo Lloris: primero de penal y luego en el alargue, tras empujar un rebote dentro del área.

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Goles: Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia x2

Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia x2 Porteros: Mohammed Al-Owais, Guillermo Ochoa, Mathew Ryan, Andries Noppert, Dominik Livakovic y Hugo Lloris x2

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2026: Luca Zidane, Schlager y el salto a la cima

En el debut de Argentina en el Mundial 2026, Messi hizo un hat-trick ante Argelia y alcanzó los 16 goles, la misma marca que Miroslav Klose. Los tres tantos fueron ante Luca Zidane, arquero titular del seleccionado argelino.

Ese partido lo dejó en la puerta del récord. Y el quiebre llegó hoy, ante Austria: Messi volvió a convertir, esta vez contra Alexander Schlager, y quedó como máximo goleador histórico de los Mundiales en soledad. Sobre el final de la segunda parte, puso el número 18 para sacarle mayor diferencia al segundo puesto.

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De Jevric a Schlager, la lista resume dos décadas de vigencia. Cambiaron las selecciones, los técnicos, los compañeros, los rivales y los escenarios. Messi siguió ahí.

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Goles: Argelia x3 y Austria x2.

Argelia x3 y Austria x2. Porteros: Luca Zidane x3 y Alexander Schlager x2.