Las noticias más destacadas de Alajuelense en el marco de sus 107 años de historia: el deseo de volver de un ex defensor, sangre nueva en el Morera Soto y las sorpresivas declaraciones de Joel Campbell.

Mientras el Mundial 2026 avanza a paso firme, este domingo 21 de junio en Fútbol Centroamérica les traemos un breve repaso de los sucesos más relevantes de la actualidad de Liga Deportiva Alajuelense, que acaba de conmemorar el aniversario 107 de su fundación.

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Erick Cabalceta sueña con un retiro en el Morera Soto

El ex manudo no juega un partido oficial desde septiembre de 2025, cuando siendo jugador del CD Águila en El Salvador decidió ponerle una pausa a su carrera profesional.

Ahora, con 33 años y mientras administra un emprendimiento de lavado de carros, Cabalceta volvió a hablar de su etapa en Alajuela y reconoció que ya tuvo acercamientos con un dirigente para intentar regresar a la institución.

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“La verdad no sé si estoy retirado, es lo que me apasiona al igual que los carros. Obviamente toda mi vida me dediqué a eso, las lesiones me han indispuesto a regresar. No quiero dejar de lado que he hablado con gente de la Liga para que me den espacio para al menos tener un retiro. A esta etapa ya no importa, soy liguista“, declaró el defensor internacional con La Selecta salvadoreña en el programa A Fondo Con de FUTV.

La Liga anuncia un fichaje desde México para las Leonas

Mientras que en el primer equipo masculino todos aguardan por la oficialización del fichaje de Roan Wilson, el club confirmó que las Leonas reforzarán sus filas para el Apertura 2026 con una joven promesa internacional. Se trata de Miranda Solís, atacante mexicana de apenas 18 años que llega procedente de las Rayadas de Monterrey.

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“¡Bienvenida, Miranda! La joven delantera de 18 años Miranda Solís llega procedente de Rayadas de Monterrey para convertirse en el tercer refuerzo de nuestras Leonas de cara al próximo torneo“, fue el comunicado que compartió Alajuelense en sus canales oficiales.

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Con este movimiento, la atacante azteca afrontará en Costa Rica su primera experiencia internacional como legionaria.

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Joel Campbell no le cierra la puerta a Saprissa

El atacante de 33 años, recientemente desvinculado de LDA y con un futuro que probablemente se encuentre en el recién ascendido Inter San Carlos, confesó en una entrevista con El Mundialito que no le cierra la puerta a ningún equipo para el cierre de su carrera, incluido el archirrival, el Deportivo Saprissa.

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“Los escucharía claramente, claro que volvería a Saprissa como puedo volver a la Liga. O puedo jugar en Heredia. Yo no tengo problema con ningún equipo, nunca me he cerrado las puertas en ningún lado“, sentenció Campbell con total sinceridad.

Para concluir, el jugador mundialista dejó clara cuál es su verdadera motivación en el ocaso de su trayectoria: “Yo me quiero retirar dónde me hagan sentir bien. Yo juego al fútbol porque lo amo, porque lo disfruto, no es un tema de si me pagan 15, 20, 30…”.

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