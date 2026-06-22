Después del triunfo de la campeona del mundo en Dallas, así quedaron las posiciones a la espera de Argelia vs. Jordania.

Argentina le ganó 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y se clasificó a los 16avos de final.

Si bien todavía no se sabe si pasará primera, segunda o incluso tercera, con este triunfo la campeona del mundo lidera la zona con seis puntos, mientras que Austria sigue segunda con tres.

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Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Jordania vs. Argelia completa la segunda fecha

El otro partido de la segunda jornada del Grupo J será Jordania vs. Argelia, que se jugará este mismo lunes en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium, en Santa Clara.

Los dos llegan sin puntos después de perder en la primera fecha. Jordania cayó 3-1 ante Austria, mientras que Argelia fue superada 3-0 por Argentina.

Ese cruce será clave para saber si alguno de los dos puede meterse nuevamente en la pelea o si llega a la última fecha con margen mínimo. Para Jordania y Argelia, el partido funciona como una final anticipada: una victoria los mantiene con vida, mientras que una derrota los deja al borde de la eliminación.

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Cómo se juega la última fecha del Grupo J

La tercera fecha del Grupo J se disputará el sábado 27 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

Jordania vs. Argentina

Argelia vs. Austria

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

El Grupo J todavía puede tener escenarios de empate en puntos. Si dos o más selecciones terminan igualadas, FIFA aplica criterios de desempate para ordenar la tabla.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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Quiénes clasifican a 16avos de final en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, la fase de grupos tiene un formato distinto al de ediciones anteriores. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, no solo avanzan los dos primeros de cada zona.

La clasificación a los 16avos de final se reparte de la siguiente manera:

Los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa.

También clasifican los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.

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