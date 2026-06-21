Nueva Zelanda 1-0 Egipto EN VIVO: Surman pone a ganar a los All Whites en el Mundial 2026 – minuto a minuto

Se cierra la jornada de este domingo 21 de junio con el juego Nueva Zelanda vs. Egitpo por la jornada 2 del grupo G en el Mundial 2026. Cualquiera de las selecciones puede ponerse como líder de su sector si sacan el triunfo tras el empate entre Bélgica e Irán.
De momento, la tabla de ese grupo está siendo liderada por Irán que tiene dos puntos, misma cantidad que posee Bélgica y que mantiene con vida a las cuatro selecciones de estar enn la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
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Los neoezelandeses llegan con Elijah Just como si principal arma en ataque. Fue el anotador de los dos goles de Nueva Zelanda en el debut y por supuesto, cuentan con la experiencia de Chris Wood, quien aportó dos asistencias y volvió a demostrar que es un jugador que puede seguir sumando.
Egipto llega con altas expectativas tras haber sacado el empate ante la poderosa Bélgica. Mohamed Salah sigue siendo el máximo referente de los africanos y aparece como el nombre de mayor relevancia en su equipo.
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¿A qué hora y por dónde ver el Nueva Zelanda vs. Egipto?
El juego está programado en los siguientes horarios para la región centroamericana:
- 7:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Guatemala
- 8:00 p.m.: Panamá
Los canales de transmisión son los siguientes:
- Honduras: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
- Nicaragua: Tigo Sports
- Panamá: Tigo Sports
- Costa Rica: Fox +
- El Salvador: Tigo Sports