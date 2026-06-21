Nueva Zelanda 1-0 Egipto EN VIVO: Surman pone a ganar a los All Whites en el Mundial 2026 – minuto a minuto

Nueva Zelanda y Egipto pelearán por el triunfo para colocarse como líderes del grupo G. El juego se disputa en el estadio Vancouver.

Nueva Zelanda y Egipto ya se enfrentan en el estadio Vancouver.

Los All Whites salen con agresividad a buscar el arco rival y buscan atacar por la banda derecha.

El egipcio se escapó por la banda derecha, hizo una diahonal al centro, pero su remate impactó en la defensa de Nueva Zelanda.

Los neozelandeses no se achican y están llegando con bastante frecuancia a la portería de Mostafa.

Salah la tuvo en el área, pero la defensa neozelandes resuelve y saca el balón de la zona de peligro.

Just saca el zurdazo dentro del área, pero Mustafa atento en el fondo para mandar el balón a tiro de esquina.

Surman aprovecha su estatura y saca letal remate de cabeza tras un tiro de esquina y pone el primero en el marcador.

El arquero africano está evitando una caída por más goles de su selección que sigue sin reaccionar.

Nueva Zelanda está siendo mejor que Egipto que no reacciona en el encuentro. Nueva Zelanda es líder de su grupo por el momento.

El egipcio saca el derechazo, pero Crocombe está atento para responder en el fondo.

Los africanos comienzan a manejar el ritmo del juego, mientras Nueva Zelanda se tira atrás para defender la ventaja en el marcador.

Mohamed Salah buscó sorprender desde el balón parada. El balón se fue rozando el vertical derecho del portero.

Tim Payne comete falta en la banda derecha y los africanos buscan sorprender a balón parado.

Sigue el minuto a minuto del emocionante duelo entre Nueva Zelanda y Egipto que mantienen la esperanza de clasificar a los 16avos.

Se cierra la jornada de este domingo 21 de junio con el juego Nueva Zelanda vs. Egitpo por la jornada 2 del grupo G en el Mundial 2026. Cualquiera de las selecciones puede ponerse como líder de su sector si sacan el triunfo tras el empate entre Bélgica e Irán.

De momento, la tabla de ese grupo está siendo liderada por Irán que tiene dos puntos, misma cantidad que posee Bélgica y que mantiene con vida a las cuatro selecciones de estar enn la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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Los neoezelandeses llegan con Elijah Just como si principal arma en ataque. Fue el anotador de los dos goles de Nueva Zelanda en el debut y por supuesto, cuentan con la experiencia de Chris Wood, quien aportó dos asistencias y volvió a demostrar que es un jugador que puede seguir sumando.

Egipto llega con altas expectativas tras haber sacado el empate ante la poderosa Bélgica. Mohamed Salah sigue siendo el máximo referente de los africanos y aparece como el nombre de mayor relevancia en su equipo.

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¿A qué hora y por dónde ver el Nueva Zelanda vs. Egipto?

El juego está programado en los siguientes horarios para la región centroamericana:

7:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Guatemala

8:00 p.m.: Panamá

Los canales de transmisión son los siguientes: