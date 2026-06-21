Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Nueva Zelanda 1-0 Egipto EN VIVO: Surman pone a ganar a los All Whites en el Mundial 2026 – minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del emocionante duelo entre Nueva Zelanda y Egipto que mantienen la esperanza de clasificar a los 16avos.

42' TIRO LIBRE PARA EGIPTO

Tim Payne comete falta en la banda derecha y los africanos buscan sorprender a balón parado.

Publicidad

35' CERCAAAAAA SALAH

Mohamed Salah buscó sorprender desde el balón parada. El balón se fue rozando el vertical derecho del portero.

32' CONTROLA EGIPTO

Los africanos comienzan a manejar el ritmo del juego, mientras Nueva Zelanda se tira atrás para defender la ventaja en el marcador.

27' REMATE DE MARMUSH

El egipcio saca el derechazo, pero Crocombe está atento para responder en el fondo.

22' PAUSA DE HIDRATACIÓN

Nueva Zelanda está siendo mejor que Egipto que no reacciona en el encuentro. Nueva Zelanda es líder de su grupo por el momento.

Publicidad

20' MUSTAFA SALVA A EGIPTO

El arquero africano está evitando una caída por más goles de su selección que sigue sin reaccionar.

15' GOOOOOOOOLLLL DE NUEVA ZELANDA

Surman aprovecha su estatura y saca letal remate de cabeza tras un tiro de esquina y pone el primero en el marcador.

Tweet placeholder

14' CERCA NUEVA ZELANDA

Just saca el zurdazo dentro del área, pero Mustafa atento en el fondo para mandar el balón a tiro de esquina.

13' AMENAZA EGIPTO

Salah la tuvo en el área, pero la defensa neozelandes resuelve y saca el balón de la zona de peligro.

7' RESPONDE RÁPIDO NUEVA ZELANDA

Los neozelandeses no se achican y están llegando con bastante frecuancia a la portería de Mostafa.

Publicidad

6' SALAH COMIENZA A APARECER

El egipcio se escapó por la banda derecha, hizo una diahonal al centro, pero su remate impactó en la defensa de Nueva Zelanda.

2' NUEVA ZELANDA ARRANCA BIEN

Los All Whites salen con agresividad a buscar el arco rival y buscan atacar por la banda derecha.

1' INICIA EL PARTIDO

Nueva Zelanda y Egipto ya se enfrentan en el estadio Vancouver. 

YA CALIENTAN LAS SELECCIONES

TIM PAYNE LISTO

El lateral del Olimpia de Paraguay es titular para el juego ante Egipto. Foto: @NZ_Football.
Publicidad

ALINEACIÓN EGIPTO

Portero: Mostafa Shoubir

Defensas: Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ahmed Fatouh

Mediocampistas: Emam Ashour, Mostafa Zico, Hamdy Fathy, Mohanad Lashin, Marawan Attia

Delanteros: Mohadem Salah y Omar Marmoush

NUEVA ZELANDA CONFIRMA SU 11

Portero: Max Crocombe

Defensas: Tim Payne, Michael Boxall, Liberato Cacace, Finn Surman

Medioampista: Joe Bell, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Elija Just, Callum McCowatt

Delantero: Chris Wood

TODO ESTÁ LISTO

El Vancouver Stadium está listo para el duelo. Foto: @NZ_Football.

DUELO POR EL LIDERATO

Así está la tabla del Grupo G
1. Irán 2 puntos

2. Bélgica 2 puntos 

3. Nueva Zelanda 1 punto

4. Egipto 1 punto

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO

Nueva Zelanda y Egipto pelearán por el triunfo para colocarse como líderes del grupo G. El juego se disputa en el estadio Vancouver.

Publicidad
Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Surman remata de cabeza para anotar ante Egipto.
© @NZ_FootballSurman remata de cabeza para anotar ante Egipto.

Se cierra la jornada de este domingo 21 de junio con el juego Nueva Zelanda vs. Egitpo por la jornada 2 del grupo G en el Mundial 2026. Cualquiera de las selecciones puede ponerse como líder de su sector si sacan el triunfo tras el empate entre Bélgica e Irán.

De momento, la tabla de ese grupo está siendo liderada por Irán que tiene dos puntos, misma cantidad que posee Bélgica y que mantiene con vida a las cuatro selecciones de estar enn la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

En qué clubes juegan los futbolistas de Cabo Verde y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

ver también

En qué clubes juegan los futbolistas de Cabo Verde y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

Los neoezelandeses llegan con Elijah Just como si principal arma en ataque. Fue el anotador de los dos goles de Nueva Zelanda en el debut y por supuesto, cuentan con la experiencia de Chris Wood, quien aportó dos asistencias y volvió a demostrar que es un jugador que puede seguir sumando.

Egipto llega con altas expectativas tras haber sacado el empate ante la poderosa Bélgica. Mohamed Salah sigue siendo el máximo referente de los africanos y aparece como el nombre de mayor relevancia en su equipo.

Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo G tras el empate entre Bélgica e Irán

ver también

Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo G tras el empate entre Bélgica e Irán

¿A qué hora y por dónde ver el Nueva Zelanda vs. Egipto?

El juego está programado en los siguientes horarios para la región centroamericana:

  • 7:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Guatemala
  • 8:00 p.m.: Panamá

Los canales de transmisión son los siguientes:

  • Honduras: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox +
  • El Salvador: Tigo Sports

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Dónde ver Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online
Mundial 2026

Dónde ver Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Dónde ver Argentina vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online
Mundial 2026

Dónde ver Argentina vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

¿Quién es el árbitro de Nueva Zelanda vs. Egipto en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Omar Al Ali
Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Nueva Zelanda vs. Egipto en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Omar Al Ali

En qué estadio juegan Nueva Zelanda vs. Egipto en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima
Mundial 2026

En qué estadio juegan Nueva Zelanda vs. Egipto en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo