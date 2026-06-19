¿Por qué no juega Endrick en Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

Endrick comenzará en el banco de suplentes de Brasil ante Haití, actuando como potencial relevo de Matheus Cunha.

Brasil enfrenta a Haití por el Mundial 2026 en un partido importante para acomodarse dentro del grupo después del empate ante Marruecos en la primera fecha.

Carlo Ancelotti confirmó el equipo titular con algunos ajustes en la formación y con una decisión que llamó la atención entre los hinchas brasileños: Endrick no estará desde el arranque. El joven delantero del Olympique Lyon, uno de los nombres más esperados por el público, comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

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El once titular de Brasil está compuesto por Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Jr. y Matheus Cunha. En ataque, Ancelotti decidió mover la referencia ofensiva y apostar por Matheus Cunha como centrodelantero titular.

El XI titular de Brasil, donde Endrick no figura (Selección Brasil).

¿Por qué Endrick se queda en el banco?

Endrick no juega de entrada por una decisión táctica de Carlo Ancelotti. Su ausencia en el once inicial responde exclusivamente al armado elegido por el entrenador para enfrentar a Haití. La determinación llega después de un debut en el que Brasil no pudo pasar del empate ante Marruecos y quedó con la necesidad de sumar de a tres para no complicar su panorama en la fase de grupos.

La elección de Matheus Cunha marca la idea ofensiva de Ancelotti para este partido. El atacante será el encargado de ocupar la zona central del ataque, con Raphinha y Vinícius Jr. abiertos por los costados.

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Endrick sigue sin debutar en el Mundial 2026 (Getty Images).

En ese esquema, Brasil busca movilidad, presión sobre la salida rival y presencia en los últimos metros. Endrick, en cambio, queda como una variante para cambiar el ritmo del partido si el equipo necesita más peso en el área durante el segundo tiempo.

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Dos cambios en la Verdeamarela

Brasil realiza dos modificaciones en relación con el empate ante Marruecos. En la línea defensiva, Danilo ingresa por Ibañez. En la ofensiva, Matheus Cunha reemplaza a Igor Thiago y toma el lugar de centrodelantero.

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Endrick queda disponible en el banco y podría sumar minutos según el desarrollo del encuentro. Si Brasil logra abrir el marcador temprano, su ingreso puede servir para aprovechar espacios y atacar con velocidad. Por ahora, Ancelotti decidió empezar con Matheus Cunha, pero el joven delantero sigue siendo una alternativa concreta para el complemento.