Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Mbappé a Inglaterra

El 10 de Francia queda en la cima de la tabla de goleadores en soledad después de marcarle dos goles a Inglaterra.

Kylian Mbappé volvió a marcar en esta Copa del Mundo 2026. En el partido por el tercer puesto, el delantero de Francia anotó un doblete en lo que fue la lluvia de goles en Miami por 6-4 en favor de Inglaterra. El del Real Madrid logró su cometido en el último juego.

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Antes del inicio de este partido, Mbappé compartía el primer puesto de la tabla de goleadores con Lionel Messi. Ambos habían anotado ocho hasta ayer. Esto se rompió después de los dos que sumó el francés. Ahora tiene 10 y aguarda por la actuación del argentino en la final de este domingo.

Messi, que tiene un partido menos, se mantiene en 8. De convertir un doblete en Nueva Jersey contra España, igualará al 10 de les Blues. De ellos dos saldrá el ganador de la Bota de Oro de este Mundial 2026.

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Cabe destacar que el primer criterio de desempate, en caso de tener la misma cantidad de goles, es cuántas asistencias registra cada uno. Justamente en este rubro están igualados. Ambos suman cuatro pases de gol.

El segundo criterio que rompe con la igualdad en el primer puesto de la tabla de goleadores es la cantidad de minutos. El que menos tiempo jugó será el ganador de la Bota de Oro si ambos terminan con 10 goles cada uno. En este aspecto, domina el francés.

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La tabla de goleadores del Mundial 2026