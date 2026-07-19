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Mundial 2026

Lionel Messi no pudo alcanzar a Kylian Mbappé: así quedó la tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Miroslav Klose fue relegado a un tercer escalafón luego de la increíble pugna que tuvo como protagonistas a Kylian Mbappé y Lionel Messi en el Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Mbappé y Messi tuvieron una ardua batalla por el goleo.
© GettyMbappé y Messi tuvieron una ardua batalla por el goleo.

El Mundial 2026 reescribió las páginas doradas del fútbol. Con la final consumada y el doblete previo de Kylian Mbappé ante Inglaterra, repasamos cómo quedó el ranking histórico de artilleros de la Copa del Mundo.

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La justa máxima de Estados Unidos, México y Canadá no solo definió al nuevo dueño del trofeo de la FIFA, sino que también consolidó una batalla estadística sin precedentes en la cima de los goleadores históricos de la competición.

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La carrera encarnizada entre la veteranía de Lionel Messi y la voracidad de Kylian Mbappé alteró un orden que el histórico delantero alemán Miroslav Klose había custodiado desde Brasil 2014 con sus 16 anotaciones

La tabla histórica de goleadores de los Mundiales

PuestoJugadorSelecciónGolesPartidosEdiciones
1.°Kylian MbappéFrancia22223 (2018-2026)
2.°Lionel MessiArgentina21346 (2006-2026)
3.°Miroslav KloseAlemania16244 (2002-2014)
4.°Ronaldo NazárioBrasil15194 (1994-2006)
5.°Gerd MüllerAlemania14132 (1970-1974)
6.°Harry KaneInglaterra14163 (2018-2026)
7.°Just FontaineFrancia1361 (1958)
8.°PeléBrasil12144 (1958-1970)
9.°Sándor KocsisHungría1151 (1954)
10.°Jürgen KlinsmannAlemania11173 (1990-1998)
11.°Helmut RahnAlemania10102 (1954-1958)
12.°Gabriel BatistutaArgentina10123 (1994-2002)
13.°Gary LinekerInglaterra10122 (1986-1990)
14.°Teófilo CubillasPerú10133 (1970-1982)
15.°Thomas MüllerAlemania10194 (2010-2022)
16.°Grzegorz LatoPolonia10203 (1974-1982)

Luego de que el atacante del Real Madrid firmara un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto para llegar a la impactante línea de 18 goles totales (10 en esta Copa del Mundo), todas las miradas se posaron en la gran final del MetLife Stadium.

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Allí, frente a más de 80 mil personas en el reducto neoyorquino y millones de espectadores detrás de una pantalla (se estima que entre 1.600 y 1.800 millones), España se impuso con merecimiento a Argentina por 1-0 con el gol de Ferran Torres. Y Lionel Messi quedó rezagado en la lucha con el galo en su último Mundial, con 8 tantos.

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