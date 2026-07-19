Lionel Messi no pudo alcanzar a Kylian Mbappé: así quedó la tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Miroslav Klose fue relegado a un tercer escalafón luego de la increíble pugna que tuvo como protagonistas a Kylian Mbappé y Lionel Messi en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 reescribió las páginas doradas del fútbol. Con la final consumada y el doblete previo de Kylian Mbappé ante Inglaterra, repasamos cómo quedó el ranking histórico de artilleros de la Copa del Mundo.

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La justa máxima de Estados Unidos, México y Canadá no solo definió al nuevo dueño del trofeo de la FIFA, sino que también consolidó una batalla estadística sin precedentes en la cima de los goleadores históricos de la competición.

ver también Mundial 2026: ¿Cuánto vale la Copa del Mundo que levantará España o Argentina?

La carrera encarnizada entre la veteranía de Lionel Messi y la voracidad de Kylian Mbappé alteró un orden que el histórico delantero alemán Miroslav Klose había custodiado desde Brasil 2014 con sus 16 anotaciones

La tabla histórica de goleadores de los Mundiales

Puesto Jugador Selección Goles Partidos Ediciones 1.° Kylian Mbappé Francia 22 22 3 (2018-2026) 2.° Lionel Messi Argentina 21 34 6 (2006-2026) 3.° Miroslav Klose Alemania 16 24 4 (2002-2014) 4.° Ronaldo Nazário Brasil 15 19 4 (1994-2006) 5.° Gerd Müller Alemania 14 13 2 (1970-1974) 6.° Harry Kane Inglaterra 14 16 3 (2018-2026) 7.° Just Fontaine Francia 13 6 1 (1958) 8.° Pelé Brasil 12 14 4 (1958-1970) 9.° Sándor Kocsis Hungría 11 5 1 (1954) 10.° Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 3 (1990-1998) 11.° Helmut Rahn Alemania 10 10 2 (1954-1958) 12.° Gabriel Batistuta Argentina 10 12 3 (1994-2002) 13.° Gary Lineker Inglaterra 10 12 2 (1986-1990) 14.° Teófilo Cubillas Perú 10 13 3 (1970-1982) 15.° Thomas Müller Alemania 10 19 4 (2010-2022) 16.° Grzegorz Lato Polonia 10 20 3 (1974-1982)

Luego de que el atacante del Real Madrid firmara un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto para llegar a la impactante línea de 18 goles totales (10 en esta Copa del Mundo), todas las miradas se posaron en la gran final del MetLife Stadium.

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Allí, frente a más de 80 mil personas en el reducto neoyorquino y millones de espectadores detrás de una pantalla (se estima que entre 1.600 y 1.800 millones), España se impuso con merecimiento a Argentina por 1-0 con el gol de Ferran Torres. Y Lionel Messi quedó rezagado en la lucha con el galo en su último Mundial, con 8 tantos.