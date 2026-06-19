¿Quién es el árbitro de Brasil vs. Haití en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Alejandro Hernández Hernández

Alejandro Hernández Hernández tiene un partido complejo en sus espaldas por parte del Grupo C del Mundial 2026.

Alejandro Hernández Hernández tiene este viernes su primer partido como árbitro principal en una Copa del Mundo. El juez español dirigirá Brasil vs. Haití, cruce correspondiente al Grupo C del Mundial 2026, que se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

La designación llega en un partido con realidades y ambiciones distintas. Brasil necesita ganar después de empatar 1-1 ante Marruecos en el debut, mientras que Haití busca reaccionar tras perder 1-0 frente a Escocia. Para Hernández Hernández, el contexto también es especial: pasa de haber sido cuarto árbitro en el estreno haitiano a quedar al frente del segundo partido de los caribeños en la Copa.

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Quién es Alejandro Hernández Hernández, el árbitro de Brasil vs. Haití

Alejandro José Hernández Hernández es un árbitro español nacido en Lanzarote, en las Islas Canarias. Tiene 43 años y es uno de los jueces más reconocidos del arbitraje español de la última década.

Su carrera dentro del fútbol profesional fue creciendo de forma sostenida. Llegó a la Primera División de España en 2012 y, dos años después, ingresó en la lista FIFA, lo que le abrió la puerta a designaciones internacionales.

Dentro de España, su nombre está asociado a partidos de máxima exposición en LaLiga, con presencia habitual en encuentros de alta presión, clásicos regionales y partidos donde cada decisión suele quedar bajo mucho análisis mediático.

Su experiencia internacional antes del Mundial

Desde su ingreso a la lista FIFA en 2014, Hernández Hernández empezó a recibir designaciones internacionales y fue acumulando experiencia en competiciones europeas.

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En los últimos años dirigió partidos de Champions League, Europa League, Conference League, Nations League, Eliminatorias europeas y clasificatorios para la Eurocopa.

Su debut como árbitro principal en un Mundial

El partido entre Brasil y Haití marcará el debut de Hernández Hernández como juez principal en una Copa del Mundo absoluta.

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Antes de este encuentro ya había tenido actividad en el Mundial 2026, pero desde otro lugar. Fue cuarto árbitro en Haití vs. Escocia, partido que terminó con triunfo escocés por 1-0 en la primera fecha del Grupo C.

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Ahora tendrá una responsabilidad mayor. Pasará al centro de la escena en un partido con Brasil como protagonista, con Haití necesitado de puntos y con un grupo que todavía tiene mucho por definir.

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La terna española que lo acompaña

Hernández Hernández no estará solo en el campo. Para el partido entre Brasil y Haití, lo acompañarán dos compatriotas en las bandas y otro desde el VAR.

Árbitro principal: Alejandro Hernández Hernández (España)

Alejandro Hernández Hernández (España) Asistente 1: José Enrique Naranjo (España)

José Enrique Naranjo (España) Asistente 2: Diego Sánchez (España)

Diego Sánchez (España) VAR: Juan Martínez Munuera (España)

Juan Martínez Munuera (España) Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

Sandro Schärer (Suiza) Quinto árbitro: Stephane De Almeida (Suiza)

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Datos del partido