¿Por qué no juega Neymar con Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

La Selección de Brasil vuelve a la acción este viernes por la noche cuando se mida a Haití en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro representa una oportunidad importante para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que busca consolidar sus aspiraciones de clasificación tras un debut que dejó más dudas que certezas.

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El choque entre brasileños y haitianos cerrará la actividad de la segunda fecha en el sector, luego del enfrentamiento disputado previamente entre Escocia y Marruecos. Con la tabla comenzando a tomar forma, los puntos en disputa adquieren un valor fundamental para ambos seleccionados de cara a la recta final de la fase de grupos del Mundial.

Neymar continúa fuera de combate

La principal novedad en el campamento brasileño vuelve a ser la ausencia de Neymar, quien tampoco estará disponible para este compromiso mundialista. Tal como ocurrió en el estreno frente a Marruecos, el astro del Santos no integró la delegación que viajó a Philadelphia y permaneció en Nueva Jersey, donde Brasil tiene instalada su base de operaciones durante el torneo.

El delantero de 34 años continúa enfocado en su recuperación física luego de superar una lesión muscular sufrida poco antes del inicio de la Copa del Mundo. El cuerpo médico de la selección decidió mantener un plan de trabajo específico para evitar riesgos y garantizar que el futbolista pueda regresar en óptimas condiciones para la etapa decisiva de la competición.

La baja de Neymar se originó tras sufrir un desgarro grado II en el gemelo derecho durante el encuentro en el que Santos cayó por 3-0 ante Coritiba el pasado 17 de mayo. Desde entonces, el atacante ha seguido un proceso controlado de rehabilitación y reacondicionamiento físico supervisado por los especialistas de la selección brasileña.

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Mientras Brasil intenta sumar su primera victoria en el torneo, la expectativa se mantiene puesta en el posible regreso de su máxima figura para la tercera jornada. Todo apunta a que Neymar podría reaparecer el próximo 24 de junio, cuando la Canarinha enfrente a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, un partido que podría resultar determinante para definir el futuro del grupo.

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