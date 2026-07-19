Argentina vs. España: cuántos millones ganan el campeón y el subcampeón del Mundial 2026

El Mundial 2026 dejará buen premio al campeón, pero el subcampeón también se llevará un buen premio a casa.

Argentina y España se enfrentan este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026, con la posibilidad de cerrar el torneo levantando la Copa en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. La Albiceleste busca defender el título conquistado en Qatar 2022 y sumar su cuarta estrella, mientras que la Roja intenta volver a consagrarse después de su único campeonato, obtenido en Sudáfrica 2010.

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Además del trofeo y la gloria deportiva, el resultado tendrá un impacto económico importante para ambas federaciones. El campeón recibirá 50 millones de dólares y el subcampeón se llevará 33 millones, por lo que entre ganar y perder la final existe una diferencia de 17 millones.

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El dinero será entregado por la FIFA a la asociación nacional correspondiente: la AFA en el caso argentino y la RFEF en el español. Luego, cada federación definirá qué parte destina a los premios acordados con los jugadores y el cuerpo técnico.

Cuánto dinero recibe el campeón del Mundial 2026

La selección que levante la Copa del Mundo obtendrá:

Premio por ser campeón: 50 millones de dólares.

50 millones de dólares. Aporte para la preparación del torneo: 1,5 millones.

1,5 millones. Ingreso total recibido de FIFA: 51,5 millones de dólares.

El aporte de preparación fue concedido a cada una de las 48 asociaciones clasificadas, independientemente de su desempeño deportivo.

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Cuánto dinero gana el subcampeón

La selección que pierda la final recibirá:

Premio por terminar segunda: 33 millones de dólares.

33 millones de dólares. Aporte para la preparación: 1,5 millones.

1,5 millones. Ingreso total recibido de FIFA: 34,5 millones de dólares.

Esto significa que tanto Argentina como España ya tienen asegurados al menos 33 millones por haber alcanzado la final. El ganador añadirá 17 millones más al premio deportivo.

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Cuánto dinero reparte FIFA en el Mundial 2026

FIFA destinó 655 millones de dólares exclusivamente a premios deportivos para las 48 selecciones. La cifra representa un aumento del 50% respecto de la edición anterior.

La distribución quedó establecida de esta manera:

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Campeón: 50 millones.

50 millones. Subcampeón: 33 millones.

33 millones. Tercer puesto: 29 millones.

29 millones. Cuarto puesto: 27 millones.

27 millones. Del quinto al octavo: 19 millones cada uno.

19 millones cada uno. Del noveno al decimosexto: 15 millones.

15 millones. Del puesto 17 al 32: 11 millones.

11 millones. Del puesto 33 al 48: 9 millones.

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Al sumar los aportes de preparación y otros conceptos, la contribución total vinculada con las asociaciones participantes asciende a 727 millones de dólares.

¿Los futbolistas reciben parte del premio?

FIFA no establece cuánto debe recibir cada jugador. El organismo deposita el premio a la federación campeona y luego cada asociación acuerda sus propias bonificaciones con el plantel y el cuerpo técnico.

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Por ese motivo, los 50 millones no se reparten automáticamente entre los 26 convocados. La AFA y la RFEF pueden utilizar una parte para pagar premios individuales y destinar el resto a gastos, infraestructura o programas deportivos.