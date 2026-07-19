A qué hora cantan Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Todos los detalles del show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo del 2026.

Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber encabezarán el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Sin embargo, la presentación no tiene una hora exacta de inicio porque comenzará inmediatamente después de que termine el primer tiempo.

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La final se disputará este domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium y comenzará a la 1:00 p. m. en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y a las 2:00 p. m. en Panamá. Por lo tanto, el espectáculo debería arrancar aproximadamente 50 o 60 minutos después del inicio del partido.

A qué hora conectarse para ver el show

El horario estimado del espectáculo es:

Entre la 1:50 y las 2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Entre las 2:50 y las 3:00 p. m.: Panamá.

No existe una hora exacta porque la presentación comenzará inmediatamente después del final del primer tiempo. El horario dependerá de las interrupciones y de los minutos agregados.

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Cuánto durará el show de medio tiempo

La transmisión musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos.

Durante ese período deberán presentarse Madonna, Shakira junto a Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus acompañado por Coldplay. También habrá apariciones de personajes de Sesame Street y The Muppets.

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El entretiempo completo será algo más largo porque también deberá contemplar la instalación y el posterior retiro del escenario antes del comienzo de la segunda mitad.

Quiénes cantan en el show de la final

Los artistas confirmados son:

Madonna.

Shakira.

Burna Boy.

BTS.

Justin Bieber.

Gustavo Dudamel.

PS22 Chorus.

Coldplay.

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Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber fueron anunciados como los artistas principales. Chris Martin, líder de Coldplay, fue el encargado de la curaduría artística del espectáculo.

ver también Quiénes cantan en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: lista completa de artistas

A qué hora comienza Argentina vs. España

La final comenzará en los siguientes horarios:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

Panamá. 3:00 p. m.: Nueva York y Miami.

Nueva York y Miami. 4:00 p. m.: Argentina.

Argentina. 9:00 p. m.: España.

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Para no perderse ninguna actuación, lo recomendable es mantener la transmisión desde el final de la primera mitad y no cambiar de canal durante el descanso.