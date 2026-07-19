España gana el Mundial 2026: todos los campeones en la historia de la Copa del Mundo

Este domingo 19 de julio, España se consagró campeón del Mundial 2026. La Roja se impuso por 1-0 en el tiempo extra gracias al gol de Ferran Torres y se quedó con la edición número 23 de la historia de la Copa del Mundo. Con esta nueva estrella, España alcanza su segundo título e iguala […]

Este domingo 19 de julio, España se consagró campeón del Mundial 2026. La Roja se impuso por 1-0 en el tiempo extra gracias al gol de Ferran Torres y se quedó con la edición número 23 de la historia de la Copa del Mundo.

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Con esta nueva estrella, España alcanza su segundo título e iguala a Francia y Uruguay en el penúltimo puesto de los ganadores. Inglaterra queda ahora como la única selección que tiene un solo campeonato mundial.

Los dirigidos por Luis De La Fuente replican el logro de los de Vicente Del Bosque en Sudáfrica 2010, final en la que también ganaron por 1-0. Después de levantar la Eurocopa 2024 y la Nations League, el entrenador español acumula su tercer título.

Todas las selecciones campeonas en la historia de los Mundiales

Brasil (5): La Verdeamarelha continúa en lo más alto con cinco estrellas. Triunfaron en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Alemania (4): los alemanes que cayeron en 16avos en este 2026 ocupan el segundo puesto desde hace 12 años. Ganaron en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014.

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Italia (4): la Azzurra, que no disputa una Copa del Mundo desde el año 2014, tiene cuatro trofeos en su vitrina: Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006.

Argentina (3): la Albiceleste se quedó sin la posibilidad de alcanzar el segundo lugar. Se mantiene en tres conquistas: ganó en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

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España (2): la Roja derrotó a Argentina por 1-0 y alcanzó la segunda estrella de su historia. Levantó la presea dorada en Sudáfrica 2010 y en Estados Unidos-México-Canadá 2026 hace unos instantes.

Francia (2): les Blues no llegaron a la final como en Qatar 2022 y se quedaron en la puerta de luchar por la tercera estrella. Se impusieron en Francia 1998 y Rusia 2018.

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Uruguay (2): la Celeste, otro de los eliminados tempranamente en esta Copa del Mundo, suman dos títulos: Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Inglaterra (1): los Tres Leones, que alcanzaron el tercer puesto en este Mundial 2026, tienen una única copa. Fue en Inglaterra 1966.