Qué necesita Lionel Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 tras el doblete de Mbappé a Inglaterra

Kylian Mbappé obliga a Lionel Messi a disputar una final inspirada para ganar la Bota de Oro.

La Copa del Mundo del 2026 está llegando a su final y aparte de la definición del título entre España y Argentina, también están las distinciones individuales en las que sin duda los ojos están puestos en la lucha de la Bota de Oro.

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Lionel Messi y Kylian Mbappé han tenido una lucha reñida desde la primera jornada, hoy ambos llegaron empatados con ocho goles, siendo el francés que logró despegarse luego de disputar el partido por el tercer lugar.

Francia perdió 4-6 contra Inglaterra, pero Mbappé no bajó los brazos y se despachó con un doblete que lo hacen ubicarse en el primer lugar de la pelea por el goleo con 10 tantos.

Qué necesita Lionel Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026

Messi por el momento es segundo con ocho anotaciones y cuatro asistencias brindadas, por lo que para volver a la cima tendría que hacer un triplete mañana contra España.

Al argentino le bastaría hacer un doblete para ser líder de la tabla de artilleros, siempre y cuando de como mínimo una asistencia, tomando en cuenta que Mbappé brindó una hoy y también tiene cuatro.

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Lionel Messi buscará la Bota de Oro siendo el único galardón individual que no tiene, por lo que deberá tener un domingo inspirado para hacerle daño a una España que ha mostrado solides defensiva.