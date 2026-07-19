Kylian Mbappe, máximo goleador del Mundial 2026: todos los ganadores de la Bota de Oro de los mundiales

Kylian Mbappé volvió a quedarse con el premio reservado para el máximo goleador en el Mundial 2026 y sumó su nombre a una lista repleta de figuras históricas

Kylian Mbappé terminó el Mundial 2026 como máximo goleador y se consagró nuevamente como ganador de la Bota de Oro. El delantero francés marcó 10 goles durante el torneo y consiguió mantener la ventaja sobre Lionel Messi pese a que Francia disputó el encuentro por el tercer puesto y no logró clasificarse a la final.

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De esta manera, Mbappé repitió el reconocimiento que había obtenido cuatro años antes en Qatar 2022, cuando convirtió ocho tantos. El francés se transformó así en el primer futbolista que termina como máximo anotador en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

La Bota de Oro comenzó a entregarse oficialmente en España 1982 bajo la denominación de Bota de Oro —Golden Shoe en inglés— y adoptó su nombre actual en 2010. De todos modos, la FIFA reconoce también a los máximos goleadores de los torneos anteriores dentro del historial del premio.

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La lista completa de goleadores de cada Mundial

Estos son todos los jugadores que finalizaron como máximos anotadores desde la primera edición disputada en Uruguay hasta el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos:

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