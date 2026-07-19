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Kylian Mbappe, máximo goleador del Mundial 2026: todos los ganadores de la Bota de Oro de los mundiales

Kylian Mbappé volvió a quedarse con el premio reservado para el máximo goleador en el Mundial 2026 y sumó su nombre a una lista repleta de figuras históricas

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Mbappé fue el goleador del Mundial 2026.
© Getty.Mbappé fue el goleador del Mundial 2026.

Kylian Mbappé terminó el Mundial 2026 como máximo goleador y se consagró nuevamente como ganador de la Bota de Oro. El delantero francés marcó 10 goles durante el torneo y consiguió mantener la ventaja sobre Lionel Messi pese a que Francia disputó el encuentro por el tercer puesto y no logró clasificarse a la final.

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De esta manera, Mbappé repitió el reconocimiento que había obtenido cuatro años antes en Qatar 2022, cuando convirtió ocho tantos. El francés se transformó así en el primer futbolista que termina como máximo anotador en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

La Bota de Oro comenzó a entregarse oficialmente en España 1982 bajo la denominación de Bota de Oro —Golden Shoe en inglés— y adoptó su nombre actual en 2010. De todos modos, la FIFA reconoce también a los máximos goleadores de los torneos anteriores dentro del historial del premio.

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La lista completa de goleadores de cada Mundial

Estos son todos los jugadores que finalizaron como máximos anotadores desde la primera edición disputada en Uruguay hasta el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos:

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  • Uruguay 1930: Guillermo Stábile, de Argentina — 8 goles.
  • Italia 1934: Oldřich Nejedlý, de Checoslovaquia — 5 goles.
  • Francia 1938: Leônidas, de Brasil — 7 goles.
  • Brasil 1950: Ademir, de Brasil — 9 goles.
  • Suiza 1954: Sándor Kocsis, de Hungría — 11 goles.
  • Suecia 1958: Just Fontaine, de Francia — 13 goles.
  • Chile 1962: Garrincha y Vavá, de Brasil; Leonel Sánchez, de Chile; Flórián Albert, de Hungría; Valentin Ivanov, de Unión Soviética; y Dražan Jerković, de Yugoslavia — 4 goles cada uno.
  • Inglaterra 1966: Eusébio, de Portugal — 9 goles.
  • México 1970: Gerd Müller, de Alemania Federal — 10 goles.
  • Alemania Federal 1974: Grzegorz Lato, de Polonia — 7 goles.
  • Argentina 1978: Mario Kempes, de Argentina — 6 goles.
  • España 1982: Paolo Rossi, de Italia — 6 goles.
  • México 1986: Gary Lineker, de Inglaterra — 6 goles.
  • Italia 1990: Salvatore Schillaci, de Italia — 6 goles.
  • Estados Unidos 1994: Oleg Salenko, de Rusia, y Hristo Stoichkov, de Bulgaria — 6 goles cada uno.
  • Francia 1998: Davor Šuker, de Croacia — 6 goles.
  • Corea-Japón 2002: Ronaldo Nazário, de Brasil — 8 goles.
  • Alemania 2006: Miroslav Klose, de Alemania — 5 goles.
  • Sudáfrica 2010: Thomas Müller, de Alemania — 5 goles.
  • Brasil 2014: James Rodríguez, de Colombia — 6 goles.
  • Rusia 2018: Harry Kane, de Inglaterra — 6 goles.
  • Qatar 2022: Kylian Mbappé, de Francia — 8 goles.
  • Canadá, México y Estados Unidos 2026: Kylian Mbappé, de Francia — 10 goles.

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