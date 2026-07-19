Cuántas veces se enfrentaron Argentina y España por Mundiales: quién lleva ventaja

Argentina y España tienen su propia historia y esto dice el historia de enfrentamientos entre ambos finalistas del Mundial 2026.

Argentina y España protagonizarán en la final del Mundial 2026 apenas su segundo enfrentamiento en la historia de las Copas del Mundo.

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El único antecedente se produjo 60 años antes, durante la fase de grupos de Inglaterra 1966. Argentina se impuso 2-1, por lo que llega a la definición con ventaja en el historial mundialista.

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Inglaterra 1966: Argentina 2-1 España

El partido se disputó el 13 de julio de 1966 en Villa Park, Birmingham, por la segunda jornada del Grupo 2.

Después de una primera mitad sin goles, Luis Artime abrió el marcador para Argentina a los 65 minutos. Pirri empató seis minutos después, pero Artime volvió a convertir a los 77 y estableció el 2-1 definitivo.

La victoria resultó decisiva para el recorrido de los dos seleccionados. Argentina terminó segunda detrás de Alemania Federal y avanzó a los cuartos de final, donde fue eliminada por Inglaterra. España, en cambio, quedó fuera durante la primera ronda.

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Luis Artime, protagonista del único antecedente

Artime fue la gran figura del encuentro con sus dos goles. El delantero convirtió tres veces durante aquel Mundial y terminó como máximo anotador argentino de la competencia.

El equipo era dirigido por Juan Carlos Lorenzo y contaba con futbolistas como Antonio Rattín, Roberto Perfumo, Silvio Marzolini, Ermindo Onega y Oscar Más.

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España tenía como entrenador a José Villalonga y entre sus principales jugadores aparecían José Ángel Iribar, Amancio, Pirri, Luis del Sol y Francisco Gento.

De la fase de grupos de 1966 a la final de 2026

Ahora el contexto será completamente distinto al del primer enfrentamiento.

En 1966, ambos se cruzaron durante la primera ronda y ninguno terminó levantando el trofeo. En 2026, en cambio, se encontrarán directamente en el partido por el título.

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Argentina busca conseguir su cuarta Copa del Mundo y defender la corona obtenida en Qatar 2022. España intenta sumar su segunda estrella después de la consagración de Sudáfrica 2010.