MisterChip sentencia a Costa Rica y elige a la mejor selección de Centroamérica tras la dura derrota de Panamá en el Mundial 2026

Alexis Martín Tamayo, conocido mundialmente como MisterChip, volvió a encender la controversia entre los aficionados centroamericanos luego que sus recientes comentarios sobre el nivel de las selecciones de la región provocaran una intensa discusión en redes sociales que involucra a Costa Rica y a Panamá.

Todo surgió tras una serie de análisis durante el juego de Panamá vs. Ghana en el Mundial 2026 en los que el estadígrafo comparó el presente futbolístico de varios equipos de Concacaf, destacando a algunas selecciones por encima de otras en la lucha por consolidarse como las principales potencias de Centroamérica. Sus valoraciones fueron rápidamente compartidas por los usuarios y despertaron reacciones encontradas entre seguidores de Costa Rica, Panamá, Honduras y otros países de la región.

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“Emocionante ver competir así de bien a Panamá. En 2018 pasó factura el debut y vimos una versión minimizada y deformada por los nervios. Ocho años después, Panamá no ha parado de crecer, hasta el punto de superar a Costa Rica como mejor selección centroamericana del momento y puede competir de igual a igual con el 80 por ciento de selecciones que disputan el torneo”, escribió el español.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en las redes sociales. Algunos aficionados respaldaron sus argumentos basados en estadísticas y resultados recientes, mientras otros consideraron que sus conclusiones minimizan el crecimiento mostrado por varias selecciones durante los últimos años.

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Las reacciones de los usuarios

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“Decir que este Panamá ha superado a Costa Rica me dice más del nivel de m… en el que ha caído Costa Rica”, escribió un usuario identificado como Amigo Morado.

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“Vamos canaleros, los ticos también los quieren ver triunfar”, escribió otro llamado “Guti”.

Lo cierto es que, Panamá ahora tendrá que encarar a Croacia y luego a Inglaterra para cerrar la fase de grupos de la Copa del Mundo. Aunque en el papel avanzar de ronda parece imposible, los de Thomas Christiansen lucharán hasta el final para lograrlo.