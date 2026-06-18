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Mundial 2026

Tras el triunfo de Suiza sobre Bosnia, así quedó la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial 2026

Suiza pudo romper el empate en la segunda mitad y se llevó el triunfo ante Bosnia por 4-1 en Los Ángeles.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Manzambi abrió la victoria y puso el tercero.
© Getty ImagesManzambi abrió la victoria y puso el tercero.

Suiza y Bosnia y Herzegovina abrieron este jueves la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 con un partido clave en el Los Ángeles Stadium. Los dos llegaban con 1 punto después de empatar en el debut.

En esta segunda jornada, tras un primer tiempo sin goles, Suiza se impuso en la segunda etapa y liquidó el resultado a su favor tras un contundente 4-1. Bosnia y Herzegovina logró el descuento sobre el final, pero quedó muy comprometida de cara a la última fecha.

El grupo todavía tendrá otro partido importante en el siguiente turno: Canadá vs. Qatar, en Vancouver. Ese cruce completará la segunda jornada y puede volver a cambiar la tabla, porque los canadienses y los qataríes también comenzaron con un empate.

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La tercera fecha del Grupo B se disputará el miércoles 24 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

  • Suiza vs. Canadá
  • Bosnia y Herzegovina vs. Qatar
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Los dos encuentros se jugarán al mismo horario, como ocurre en las definiciones de grupo. Esa simultaneidad puede ser clave porque el orden final puede depender de puntos, diferencia de gol y resultados cruzados.

Si el grupo llega parejo, cada gol de la última jornada puede cambiar el destino de las cuatro selecciones.

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Cómo se definen los clasificados a 16avos de final

En el Mundial 2026, la fase de grupos tiene un formato distinto al de ediciones anteriores. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, no solo avanzan los dos primeros de cada zona.

La clasificación a los 16avos de final se reparte de la siguiente manera:

  • Los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa.
  • También clasifican los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.
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