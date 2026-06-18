República Checa 1-0 Sudáfrica EN VIVO: gol de Sadílek al 6′ – minuto a minuto del partido clave por el Mundial 2026

Bienvenidos, los invitamos a seguir el minuto a minuto de República Checa vs. Sudáfrica por la segunda

Los europeos se encuentran en el Atlanta Stadium en dónde buscarán sus primeros tres puntos en el torneo internacional.

El estadio espera el comienzo de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los europeos son favoritos para quedarse con la victoria, tras la derrota en el debut, buscarán sumar de a tres por primera vez y soñar con la clasificación a la próxima instancia.

Segundo enfrentamiento oficial, el único antecedente fue en la Copa Confederaciones 1997, con empate 2-2.

Último triunfo de Chequia en un Mundial: hace 20 años, 3-0 ante Estados Unidos en Alemania 2006, en el debut del torneo.

Sadilek anota el primer tanto del partido para los europeos que sueñan con la clasificación.

Los europeos marcaron rápido el 1-0 y ya buscan el segundo para ampliar el marcador ante los africanos.

Tras el cooling break, se reanuda el encuentro entre República Checa y Sudáfrica.

Sudáfrica se acomodó en el partido y ahora todo está más parejo a diferencia de los primeros minutos que fue dominado por el equipo europeo.

Los africanos generaron una oportunidad de peligro y luego de un centro atrás los europeos lograron sacar la pelota al córner para seguir 1-0 arriba en el marcador.

Los africanos generaron una oportunidad de peligro y luego de un centro atrás los europeos lograron sacar la pelota al córner para seguir 1-0 arriba en el marcador.

Tras 45 minutos, República Checa vence 1-0 a Sudáfrica por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Tras 10 minutos de la segunda mitad, República Checa mantiene la ventaja de un gol sobre Sudáfrica.

Tras 10 minutos de la segunda mitad, República Checa mantiene la ventaja de un gol sobre Sudáfrica.

Siga el minuto a minuto de Chequia vs. Sudáfrica, que se juegan gran parte de su futuro en el Mundial 2026 en la segunda fecha del Grupo A.

República Checa y Sudáfrica serán las selecciones encargadas de abrir la segunda jornada del Mundial 2026. Se enfrentarán este jueves 18 de junio en el Estadio Atlanta, ubicado en Georgia, Estados Unidos, con la misión de ganar para seguir con vida en el Grupo A.

Ambos países perdieron en su debut mundialista. En el caso de los checos, Corea del Sur les remontó 2-1. Mientras que los sudafricanos cayeron 2-0 ante México en el partido inaugural, sufriendo además las expulsiones de dos futbolistas clave: Sphephelo Sithole y Themba Zwane.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Sudáfrica y cómo se clasificó al Mundial 2026

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica en Centroamérica?

El partido será transmitido en la región a través de los siguientes canales de TV y streaming: