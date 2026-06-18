República Checa 1-0 Sudáfrica EN VIVO: gol de Sadílek al 6′ – minuto a minuto del partido clave por el Mundial 2026

República Checa y Sudáfrica serán las selecciones encargadas de abrir la segunda jornada del Mundial 2026. Se enfrentarán este jueves 18 de junio en el Estadio Atlanta, ubicado en Georgia, Estados Unidos, con la misión de ganar para seguir con vida en el Grupo A.
Ambos países perdieron en su debut mundialista. En el caso de los checos, Corea del Sur les remontó 2-1. Mientras que los sudafricanos cayeron 2-0 ante México en el partido inaugural, sufriendo además las expulsiones de dos futbolistas clave: Sphephelo Sithole y Themba Zwane.
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El partido será transmitido en la región a través de los siguientes canales de TV y streaming:
- Panamá: Tigo Sports
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- El Salvador: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports