Una inesperada polémica vuelve a poner a Deportivo Saprissa en el centro de la escena. En medio de la pretemporada —y del Mundial 2026—, el club sorprendió a su afición con el anuncio de tres noticias importantes en simultáneo: la primera es el retiro del futbolista Ricardo Blanco a sus 37 años, quien había vuelto a jugar en la última temporada después de superar su calvario con las lesiones.

El detalle llamativo es que Blanco se pondrá inmediatamente el traje de DT para tomar las riendas del equipo femenino ante la inesperada marcha de Adal Sánchez, el entrenador que sacó campeonas a las moradas del Clausura 2026 tras vencer 3-1 a Dimas Escazú en la final, logrando cortar años de hegemonía de Liga Deportiva Alajuelense.

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En el mismo comunicado donde le agradecen a Sánchez por su breve estadía —había asumido en enero—, desde la institución esgrimieron: “El nuevo estratega cuenta con todas las licencias y acreditaciones requeridas para asumir este importante reto, además de una amplia experiencia y conocimiento de la institución”.

Adal Sánchez rompe el silencio con un filazo para Erick Lonnis

Este jueves, horas después del anuncio oficial de Saprissa, Adal Sánchez externó su molestia con el líder del comité deportivo, Erick Lonnis, y el resto de la directiva afirmando que ni siquiera le confirmaron su salida.

“Ni siquiera me han contestado ni el recibido de la renuncia y me van a agradecer por sus redes sociales? No sé de dónde sacaron esto, pero de parte del gerente deportivo y la administración ni un gracias he recibido”, escribió el timonel en un mensaje compartido mediante una historia de Instagram.

El mensaje en redes de Adal Sánchez. (Foto: captura de Instagram)

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Sin embargo, dejó en claro que su amor por los colores está intacto: “Pero no hace falta, trabajé por el Saprissa y por ellas, todos sabemos las condiciones del equipo y trabajamos siempre por el escudo, no por quienes lideran la institución”, cerró.

¿Cuándo debuta Ricardo Blanco en Saprissa FF?

Ricardo Blanco tendrá un estreno complejo en el equipo femenino. Será en las finales contra Liga Deportiva Alajuelense, que definirán cuál de los dos equipos representará a Costa Rica en el torneo centroamericano de la Uncaf. La ida se jugará este domingo en el Colleya Fonseca, a las 11:00 a.m., y la revancha el 28 de junio, en el CAR de Turrúcares.

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Datos clave

Adal Sánchez , técnico campeón con Saprissa FF, estalló contra la directiva y Erick Lonnis por confirmar su salida en redes sin notificarle formalmente.

, técnico campeón con Saprissa FF, estalló contra la directiva y Erick Lonnis por confirmar su salida en redes sin notificarle formalmente. El estratega lanzó un fuerte filazo al asegurar que trabajó por el escudo y las jugadoras, mas no por quienes lideran administrativamente al club.

Tras anunciar su retiro a los 37 años, Ricardo Blanco asumirá como DT de urgencia para debutar este domingo ante Alajuelense por el boleto a Uncaf.