La FIFA le da otro revés a Panamá tras la dolorosa derrota ante Ghana en el Mundial 2026

El 1-0 ante Ghana no fue solo una derrota para los Canaleros, ya que recibieron una mala noticia de cara al futuro por parte de la FIFA.

La Selección de Panamá cayó en el debut contra Ghana por 1-0 en el Mundial 2026. En un partido en el que mereció mucho más que su rival, a los Canaleros se les escapó sobre el final cuando quedaban apenas unos minutos para que finalice el encuentro en Toronto.

Esta derrota no sólo fue un baldazo de agua fría para el seleccionado panameño pensando en su futuro en el Grupo L. Panamá, que deberá buscar la heroica contra Croacia en la segunda jornada, se vio perjudicada en el ranking FIFA luego de la caída.

Debido a la caída frente a Ghana, el combinado canalero bajó seis escalones en el ranking mundial. Tras haber llegado a la Copa del Mundo en el puesto número 34, los dirigidos por Thomas Christiansen ahora ocupan la posición número 40 de selecciones.

ver también ¿Qué necesita Panamá para clasificar tras perder con Ghana? El panorama antes de enfrentar a Croacia por el Mundial 2026

Junto a Uzbekistán que también bajó seis posiciones, los Canaleros fueron los más perjudicados en cuanto a los seleccionados que cayeron en la primera jornada. Esto también le afecta a Panamá de cara al futuro, ya que podría perder lugar pensando en las próximas competencias de Concacaf.

Con esta nueva actualización, Panamá continúa en el cuarto puesto en la confederación. Sin embargo, la Selección de Costa Rica se le acerca, ya que escaló dos puestos luego de la fecha FIFA del mes de junio y se encuentra en la posición 51.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá por el Mundial 2026?

Después de la derrota ante Ghana en la primera jornada, Panamá jugará su segundo partido el próximo martes 23 de junio ante Croacia con la obligación de sumar. Si no lo hace, quedarán eliminados de la competencia sin importar cómo salgan ante Inglaterra en la última fecha.

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En resumen