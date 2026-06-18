Tras el empate de República Checa con Sudáfrica, así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026

República Checa y Sudáfrica no se hicieron daño y complican sus aspiraciones de estar en la siguiente ronda del Mundial 2026.

República Checa y Sudáfrica abrieron este jueves la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 con un partido de máxima presión en el Atlanta Stadium. Los dos llegaban sin puntos después de perder en el debut, por lo que el resultado movió directamente la parte baja de la zona.

El resultado fue una igualada 1-1. Un gol tempranero de Michael Sadilek al minuto 6 abría el marcado, pero ya casi para finalizar, al 82′, Teboho Mokoena puso el empate definitivo de penal.

Con este resultado ambos países sumaron su primer punto del Grupo A y se complican en sus aspiraciones de estar en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026

México vs. Corea del Sur cierra la segunda fecha

El otro partido del día será México vs. Corea del Sur, que se jugará en el último turno de este jueves. Los dos llegan con 3 puntos después de ganar en el debut. México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa.

Ese cruce puede definir mucho. Si hay un ganador, ese equipo quedará muy cerca de la clasificación. Si empatan, ambos llegarán a la última fecha con una ventaja importante sobre República Checa y Sudáfrica.

Publicidad

Publicidad

Cómo se juega la última fecha del Grupo A

La tercera fecha del Grupo A se disputará el miércoles 24 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

República Checa vs. México

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Publicidad

Ambos encuentros se jugarán al mismo horario, como ocurre en la última jornada de cada grupo. Esa simultaneidad será clave porque la clasificación puede depender no solo de los puntos, sino también de la diferencia de gol.