¿Por qué Mohammed Kudus no juega hoy con Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?

Ghana debuta ante Panamá sin Thomas Partey, que quedó afuera por un problema migratorio, ni el atacante del Tottenham.

Ghana y Panamá debutan en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio en un duelo que se disputa en el Toronto Stadium, en Canadá, y corresponde a la primera fecha del Grupo L. El partido abre el camino de ambas selecciones en una zona que también comparten Inglaterra y Croacia.

En Ghana, además de la inesperada baja de Thomas Partey, hay otra ausencia pesada que puede llamar la atención de los fanáticos: Mohammed Kudus. El futbolista de Tottenham, una de las figuras ofensivas más importantes de los Black Stars, no está disponible para el estreno ante Panamá.

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La lesión que dejó afuera a Kudus

Kudus no juega porque no se recuperó a tiempo de una lesión en el cuádriceps. El problema físico lo dejó fuera de la primera convocatoria de Carlos Queiroz como entrenador de Ghana y terminó marginándolo del Mundial 2026.

La baja fue confirmada antes del torneo, cuando Ghana anunció su lista mundialista sin el delantero. FIFA informó que el jugador de Tottenham no había logrado superar la lesión muscular a tiempo para entrar en la nómina definitiva.

Mohammed Kudus se lesionó en el tramo final de la temporada con los Spurs (Getty Images).

Para Ghana, la ausencia de Kudus golpea especialmente en el último tercio. El atacante puede jugar como extremo, mediapunta o segundo delantero, y suele ser uno de los futbolistas con más capacidad para romper líneas en conducción. Sin él, Queiroz pierde desequilibrio individual, remate desde media distancia y una opción fuerte para atacar espacios.

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Cómo llega Ghana al debut

Carlos Queiroz deberá armar el equipo sin dos futbolistas que, en condiciones normales, podían ser titulares. En el caso de Partey, la ausencia afecta el mediocampo; en el de Kudus, cambia la estructura ofensiva. Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Jordan Ayew y Ernest Nuamah aparecen como nombres llamados a tomar más peso en ataque.

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Kudus tiene 25 años y llegó al Mundial como una de las grandes figuras de Ghana a nivel clubes. Su presente en Tottenham lo había puesto como una referencia natural para la selección, pero la lesión le cortó la posibilidad de liderar el ataque de los Black Stars.

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En síntesis

Ghana vs. Panamá se juega este miércoles 17 de junio por el Grupo L del Mundial 2026.

Mohammed Kudus no juega porque no se recuperó a tiempo de una lesión en el cuádriceps.

Ghana tampoco cuenta con Thomas Partey, quien no pudo ingresar a Canadá por una cuestión migratoria.