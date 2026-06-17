Panamá debuta ante Ghana este miércoles 17 de junio en Toronto, por el Grupo L del Mundial 2026. El resultado puede marcar el margen con el que llegará a los próximos partidos ante Croacia e Inglaterra.

Este miércoles 17 de junio, Panamá da comienzo a su camino en el Mundial 2026 ante Ghana en el Toronto Stadium, en Canadá. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo L, una zona que también integran Inglaterra y Croacia, dos selecciones de mayor recorrido mundialista.

Esta es la segunda participación de la Marea Roja en una Copa del Mundo, después de Rusia 2018, y bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen todavía busca su primer triunfo en la historia del torneo.

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Qué pasa si Panamá gana

Si Panamá le gana a Ghana, quedará con 3 puntos y se meterá de lleno en la pelea por la clasificación. En un grupo con Inglaterra y Croacia como rivales fuertes, sumar una victoria en el debut cambiaría por completo el panorama del equipo de Thomas Christiansen.

Una victoria sería fundamental para las aspiraciones panameñas (Getty Images).

Un triunfo también tendría valor histórico: sería la primera victoria de Panamá en una Copa del Mundo. Además, le permitiría llegar con margen al segundo partido, sin la presión inmediata de tener que rescatar puntos ante dos candidatos del grupo.

Qué pasa si Panamá empata

Si Panamá empata, sumará un punto y mantendrá abierta la pelea. No sería un resultado ideal, pero sí le permitiría evitar una derrota ante un rival directo por el tercer lugar y seguir con posibilidades concretas.

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Un empate podría no ser un mal negocio para Panamá (Getty Images).

El empate tendría más valor si Panamá logra sostener orden defensivo y competir bien durante los 90 minutos. En un grupo de cuatro equipos, empezar con un punto obliga a buscar algo más en las dos fechas siguientes, pero deja al equipo con margen para seguir compitiendo por clasificar como mejor tercero. El problema es que los otros rivales son mucho más poderosos.

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Qué pasa si Panamá pierde

Si Panamá pierde ante Ghana, quedará sin puntos después de la primera fecha y su camino se volverá más complicado. El calendario no ayuda: después del debut, deberá enfrentar a Croacia e Inglaterra, dos selecciones con planteles de mayor jerarquía y experiencia internacional.

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Panamá no puede permitirse una derrota (Getty Images).

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Una derrota no lo dejaría eliminado, pero sí reduciría mucho el margen de error. Panamá necesitaría sumar en la segunda jornada para no llegar al cierre del grupo con pocas opciones. En ese escenario, la diferencia de gol también puede empezar a pesar.