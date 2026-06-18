Tras la impactante lesión de Ismael Koné en el Mundial 2026, DT de Canadá confirma la noticia más dolorosa: “Lo prepararán”

El estratega de la selección canadiense brindó detalles sobre el estado de salud de Koné, cuya lesión ya le está dando la vuelta al mundo.

La histórica goleada de Canadá sobre Qatar en el Mundial 2026 quedó empañada por la grave lesión sufrida por el mediocampista canadiense Ismael Koné, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y ser trasladado de inmediato a un hospital de Vancouver tras una dura entrada de Assim Madibo en el segundo tiempo.

Al término del partido, el seleccionador Jesse Marsch expresó su profunda preocupación por el estado de salud de uno de los jugadores más importantes de su plantilla.

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“Está en el hospital. Lo prepararán para una intervención quirúrgica. Voy a ir a verlo después de esta rueda de prensa”, dijo Jesse Marsch ampliamente preocupado por el estado de salud de su futbolista.

La acción provocó la fuerte reacción del banquillo canadiense y entre los propios futbolistas sobre el césped. Tras la revisión del VAR, Madibo fue expulsado con tarjeta roja, mientras Koné recibía atención médica durante varios minutos antes de ser retirado del campo.

Pese a la contundente victoria 6-0, la primera en la historia de Canadá en una Copa del Mundo, el ambiente en el vestuario estuvo marcado por la preocupación. Compañeros y cuerpo técnico dedicaron palabras de apoyo al mediocampista de 24 años, considerado una pieza fundamental en el esquema de Marsch.

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De momento, la federación canadiense aún no ha emitido un parte médico definitivo de los primeros informes que apuntan a una lesión de gravedad que dejará al jugador fuera por el resto del torneo.

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Canadá es líder del grupo B tras dos jornada y que ahora deberá afrontar los próximos compromisos mundialistas con motivación de seguir avanzando en honor a uno de sus futbolistas más queridos.