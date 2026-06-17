Chepe Bomba reconoció el dolor que le produjo la caída agónica de Panamá en el Mundial 2026, pero no dejó pasar la oportunidad de disparar contra sus rivales en Centroamérica.

La derrota de la Selección de Panamá en su debut ante Ghana por el Mundial 2026 dejó a media Centroamérica esperando a conocer la reacción de José Miguel Domínguez, el periodista conocido popularmente como “Chepe Bomba”, quien cada vez que opina sobre el fútbol de selecciones genera una enorme polémica en las redes sociales.

Y Chepe no se escondió. El comunicador le habló a la cámara en un extenso video en el que reconoció el dolor que le produjo la caída agónica ante las Estrellas Negras, pero no dejó pasar la oportunidad de recordarle a sus enemigos regionales que la Marea Roja es la única representante del istmo en Norteamérica.

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El recado al resto de Centroamérica

Chepe Bomba sacó su arsenal pesado y apuntó hacia los países vecinos que no lograron el boleto a la justa mundialista. “Seguiremos trabajando para continuar aquí en Centroamérica siendo ‘Papamá’ y que Guatemala lo continúe viendo por TV, que Costa Rica también continúe con las palomitas de maíz, que Nicaragua, que El Salvador y que Honduras sigan viéndolo por televisión”, disparó.

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“Yo espero que Panamá siga trabajando con las nuevas generaciones para poder seguir dominando el área. Se perdió pero no se acaba el mundo“, agregó el controversial periodista.

Un panorama sombrío en el Grupo L

En su análisis del partido, Domínguez se mostró resignado ante el futuro de Panamá en el Grupo L, asumiendo que el duelo ante los africanos era la única oportunidad real para puntuar.

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“En mundiales nos tocará llegar al 2030 para intentar obtener al menos una unidad. Veo imposible sumar por lo menos un punto contra Croacia y veo como una quimera conseguir, no sé, arañar algo contra Inglaterra“, sentenció el comunicador.

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Además, dejó abierta la puerta a un debate sobre la continuidad del cuerpo técnico tras la justa mundialista: “Yo creo que este fue nuestro Mundial, contra la selección de Ghana. Hay que seguir trabajando, no sé si sigue Christiansen, lo voy a analizar. Hoy perdimos prácticamente en el pitazo final, no sé si faltó concentración, por ahí faltó un poquito de punch, pero perdimos”.