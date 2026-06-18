Dónde ver Turquía vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Europeos y sudamericanos llegan con derrota en su debut en la Copa del Mundo, por lo que, se espera un partido cargado de emociones con ambos equipos buscando el triunfo.

Turquía y Paraguay llegan al segundo partido del Mundial 2026 sin margen para de error. Los dos perdieron en el debut, los dos quedaron sin puntos en el Grupo D y ahora se cruzan en Santa Clara con una sensación clara: el que vuelva a caer quedará contra las cuerdas.

El encuentro se jugará este viernes 19 de junio en el Levi’s Stadium, una de las sedes estadounidenses del torneo. Turquía viene de perder 2-0 ante Australia, mientras que Paraguay cayó 4-1 frente a Estados Unidos.

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A qué hora juegan Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

9:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 10:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Paraguay en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Turquía, mejor en los datos que en el resultado

Turquía perdió 2-0 ante Australia en su debut, pero el partido dejó una lectura algo más matizada. El resultado fue duro, aunque el equipo generó 1.83 goles esperados, una cifra que muestra que tuvo situaciones para competir mejor.

Ese dato puede servir como punto de partida. Turquía necesita convertir sus llegadas en goles y sostener más equilibrio defensivo, porque otro tropiezo la dejaría muy condicionada en el grupo.

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Antes del Mundial, la selección turca había llegado con una racha positiva: venció 2-1 a Venezuela, goleó 4-0 a Macedonia del Norte y también superó 1-0 a Kosovo y 1-0 a Rumania.

El equipo cuenta con nombres de peso técnico. Arda Güler, Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz aparecen como los futbolistas llamados a darle juego, pausa y creatividad a una selección que necesita reaccionar rápido.

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Paraguay, golpeado y obligado a responder

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Paraguay llega más golpeado desde el resultado. La derrota 4-1 ante Estados Unidos lo dejó último del Grupo D y con una diferencia de gol complicada.

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La producción ofensiva también fue baja: la Albirroja generó apenas 0.56 goles esperados en el debut, un número que refleja lo poco que pudo incomodar al equipo anfitrión.

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Aun así, Paraguay venía de una preparación con señales positivas. Antes del Mundial había vencido 4-0 a Nicaragua, 1-0 a Grecia y 2-1 a México, además de perder 2-1 ante Marruecos.

En la previa, Isidro Pitta fue claro al describir este cruce como una “final” que “vale seis” para Paraguay. La frase resume el momento: perder puede dejar al equipo prácticamente sin margen; ganar lo devuelve a la pelea.

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Qué se juega en el Grupo D

El contexto del grupo aumenta la presión. Estados Unidos y Australia ganaron en la primera fecha y se enfrentarán entre sí en el otro partido de la jornada.

Eso significa que Turquía y Paraguay necesitan sumar para no quedar demasiado lejos. Un triunfo les permitiría llegar a la última fecha con vida y con opciones reales de pelear al menos por el tercer puesto o por una combinación favorable.

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El empate, en cambio, puede ser insuficiente para ambos. Los dejaría con un punto y obligados a ganar en la última fecha, además de depender de otros resultados.

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Datos de Turquía vs. Paraguay

Partido: Turquía vs. Paraguay

Turquía vs. Paraguay Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Fecha: viernes 19 de junio de 2026

viernes 19 de junio de 2026 Estadio: Levi’s Stadium

Levi’s Stadium Ciudad: Santa Clara, California

Santa Clara, California Hora en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Hora en Panamá: 10:00 p.m.