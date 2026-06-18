Dónde ver Brasil vs. Haití: hora, TV y streaming online del partido por el Grupo C del Mundial 2026

Conoce todos los detalles del partido que enfrenta a sudamericanos contra caribeños por la jornada 2 del grupo C en la Copa del Mundo.

Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio en un partido que llega con urgencias distintas dentro del Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela necesita su primera victoria después del empate ante Marruecos, mientras que Haití busca reaccionar tras caer en su estreno frente a Escocia.

El duelo se jugará en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, una sede estadounidense que recibirá un cruce con mucha diferencia de historia, ranking y expectativas. Brasil parte como favorito, pero llega con una ausencia pesada: Neymar está descartado y no viajó con el plantel para este partido.

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A qué hora juegan Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

6:30 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 7:30 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Costa Rica: Fox Spots, Fox+, Teletica Canal 7 y TDMAX

Fox Spots, Fox+, Teletica Canal 7 y TDMAX El Salvador: Tigo Sports y Fox Sports

Tigo Sports y Fox Sports Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports, Fox Sports y TSi

Tigo Sports, Fox Sports y TSi Nicaragua: Tigo Sports

Brasil necesita ganar sin Neymar

Brasil llega al partido con una obligación clara: sumar de a tres. El equipo de Carlo Ancelotti empató 1-1 ante Marruecos en su debut y quedó con 1 punto en el Grupo C, por detrás de Escocia, que arrancó con victoria ante Haití.

El margen todavía es amplio, pero el segundo partido aparece como una prueba importante. Brasil no puede permitirse otro tropiezo si quiere llegar a la última fecha con control sobre su clasificación.

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La gran noticia de la previa es la ausencia de Neymar. La CBF informó que el atacante no estará disponible ante Haití y no viajó a Filadelfia para continuar con la recuperación de una lesión grado dos en la pantorrilla derecha.

Sin Neymar, Brasil deberá apoyarse en otros nombres ofensivos para romper a una defensa haitiana que seguramente intentará sostenerse con orden y cerrar espacios. La responsabilidad puede caer en futbolistas como Vinícius Júnior, Raphinha y Bruno Guimarães, piezas clave para darle ritmo y profundidad al ataque.

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Antes del Mundial, Brasil había vencido 2-1 a Egipto y goleado 6-2 a Panamá en amistosos de preparación. El empate contra Marruecos, sin embargo, obligó a recalcular rápido.

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Haití busca su primer punto en el Mundial

Haití llega sin puntos después de perder 1-0 ante Escocia en la primera fecha. El resultado lo dejó en una posición incómoda, aunque todavía con margen para competir en un grupo difícil.

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El equipo caribeño afronta un desafío enorme ante Brasil, pero también con una motivación clara: sumar su primer punto en el torneo y mantenerse con vida antes de la última fecha.

En la previa mundialista, Haití tuvo señales variadas. Perdió 2-1 ante Perú, goleó 4-0 a Nueva Zelanda y empató 1-1 con Islandia. Esa preparación mostró una selección capaz de competir, aunque también vulnerable ante rivales de mayor jerarquía.

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El plantel tiene referentes de experiencia como Johny Placide y Ricardo Adé, pero la ausencia más importante es Duckens Nazon, una baja sensible para el ataque. Sin él, Haití pierde una de sus referencias ofensivas y deberá buscar otras vías para lastimar.

Qué se juega en el Grupo C

El partido tiene mucho peso para los dos, pero especialmente para Brasil. Después de empatar ante Marruecos, la Verdeamarela necesita ganar para acomodarse y no llegar presionada al cierre de la fase de grupos.

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Haití, en cambio, sabe que una derrota lo dejaría muy complicado. El equipo caribeño ya cayó ante Escocia y ahora enfrentará a uno de los candidatos del torneo.

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En la otra parte del grupo, Escocia y Marruecos también se cruzan en una zona donde cada punto puede modificar el panorama. Brasil busca ponerse en marcha; Haití intenta resistir y dar una sorpresa que cambiaría por completo el Grupo C.

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Datos de Brasil vs. Haití