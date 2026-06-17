México vs. Corea del Sur: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por el Grupo A del Mundial 2026

Entérese de todos los detalles del partido de México vs. Corea del Sur por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

México y Corea del Sur llegan a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 con la misma carta de presentación: ganaron en el debut y quieren dar un golpe para quedar muy cerca de la clasificación.

ver también Tabla del Grupo A del Mundial 2026: cómo queda todo tras el 2-1 de Corea del Sur vs. República Checa

El partido se jugará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, y puede empezar a definir la parte alta del grupo. México viene de vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que Corea del Sur superó 2-1 a República Checa.

Para el equipo de Javier Aguirre, jugar en casa vuelve a ser una ventaja emocional. Para Corea, el desafío será sostener el impulso del estreno y demostrar que también puede competir ante el anfitrión.

A qué hora juegan México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

7:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 8:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO México vs. Corea del Sur

Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX

Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 4 TCS

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 4 TCS Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports y Fox Sports

Tigo Sports y Fox Sports Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10

México, con confianza y una baja importante

México empezó el Mundial como necesitaba: victoria, arco en cero y control del partido. El triunfo 2-0 ante Sudáfrica le permitió asumir el liderazgo inicial del Grupo A y alimentar la ilusión de una campaña fuerte como local.

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El equipo de Javier Aguirre llega además con una racha positiva: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos.

La principal preocupación aparece en defensa. César Montes fue expulsado en el minuto 94 ante Sudáfrica y no podrá jugar contra Corea del Sur.

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Sin él, una posibilidad es que Edson Álvarez retroceda a la zaga para acompañar a Johan Vásquez, aunque Aguirre también podría optar por una variante más natural en la línea defensiva.

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Corea del Sur quiere discutir la punta

Corea del Sur también llega con tres puntos. El equipo asiático venció 2-1 a República Checa en la primera fecha y se metió de lleno en la pelea por la cima del grupo.

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Su presente reciente muestra un equipo competitivo, aunque con algunos altibajos: tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos.

La buena noticia para Corea es que no presenta bajas confirmadas para este compromiso. Eso le permite sostener una base ofensiva con nombres de peso.

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Son Heung-min sigue siendo la gran referencia del equipo, mientras que Lee Kang-in aporta desequilibrio y creatividad. Además, Hwang In-beom dejó buenas sensaciones por su influencia en el estreno ante República Checa.

Posibles alineaciones de México vs. Corea del Sur

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Érick Sánchez, Orbelín Pineda; Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Alexis Vega.

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Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Kim Tae-hwan, Kim Min-jae, Jung Seung-hyun, Lee Ki-je; Hwang In-beom, Park Yong-woo; Lee Kang-in, Son Heung-min, Jeong Woo-yeong; Cho Gue-sung.

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Datos de México vs. Corea del Sur

Partido: México vs. Corea del Sur

México vs. Corea del Sur Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo A

Grupo A Fecha: jueves 18 de junio de 2026

jueves 18 de junio de 2026 Estadio: Estadio Guadalajara

Estadio Guadalajara Ciudad: Zapopan, Jalisco

Zapopan, Jalisco Hora en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora en Panamá: 8:00 p.m.