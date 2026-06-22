¿Por qué Gonzalo Montiel no juega hoy en Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

Gonzalo Montiel no aparece en el once titular de Argentina para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Argentina enfrenta este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un partido importante para empezar a encaminar la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

Después del triunfo 3-0 ante Argelia en el debut, el técnico albiceleste, Lionel Scaloni, realizó un cambio en el lateral derecho: Gonzalo Montiel salió del once y Nahuel Molina aparece desde el arranque.

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La ausencia de Montiel llamó la atención porque el defensor había sido titular en el primer partido de la Selección Argentina. Sin embargo, el jugador llega condicionado por una sobrecarga y el cuerpo técnico decidió no exigirlo de entrada ante Austria.

La molestia que condicionó a Montiel

Montiel terminó tocado después del primer tiempo del debut argentino ante Argelia. El lateral acusó una molestia muscular en la zona del isquiotibial derecho, situación que obligó al cuerpo técnico a seguir su evolución durante los días previos al partido contra Austria.

El ex Sevilla y actual River Plate forma parte del banco de suplentes, por lo que no se trata de una baja definitiva para Scaloni, que espera recuperarlo para cerrar el Grupo J ante Jordania.

Montiel se resintió durante el primer tiempo del debut mundialista (Getty Images).

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Además, cabe aclarar que esta molestia en el isquiotibial derecho no está relacionada con la lesión que Montiel arrastraba cuando se sumó a la concentración argentina en Kansas. Aquella lesión (que le impidió jugar la final de la Liga Argentina contra Belgrano) había sido en el isquiotibial de la otra pierna.

La formación de Argentina para el duelo ante Austria (Selección Argentina).

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Por qué su reemplazante es Nahuel Molina

Nahuel Molina ingresó en el once titular para ocupar el lateral derecho. El jugador del Atlético de Madrid es la alternativa natural para ese puesto y ya tiene un recorrido importante dentro del ciclo de Scaloni.

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Nahuel Molina es un rostro habitual en la Selección Argentina de Lionel Scaloni (Getty Images).

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La presencia del ex Udinese también le permite a la selección campeona del mundo mantener una estructura habitual en defensa. Scaloni no modifica el esquema general del equipo y reemplaza a Montiel con otro futbolista de características similares para la banda derecha.