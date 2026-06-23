¿Por qué no juega Richard Ríos hoy en Colombia vs. Congo por el Mundial 2026?

Richard Ríos no aparece en el once titular de Colombia para enfrentar a República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Colombia enfrenta a República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, en un partido clave para empezar a encaminar su clasificación. Después del triunfo 3-1 ante Uzbekistán en el debut, el equipo de Néstor Lorenzo busca dar otro paso fuerte dentro de la zona enla que también compite Portugal

El entrenador argentino decidió sostener buena parte de la estructura que utilizó en el primer partido. En ese contexto, una de las ausencias más llamativas del once titular es la de Richard Ríos. El mediocampista del Benfica no aparece desde el arranque ante Congo y comienza el partido en el banco de suplentes.

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¿Por qué no juega Richard Ríos?

La explicación pasa por una determinación técnica de Néstor Lorenzo, que volvió a elegir a Gustavo Puerta en el mediocampo después de su buen rendimiento en el debut ante Uzbekistán.

Richard Ríos no es titular en el esquema de Néstor Lorenzo (Getty Images).

El entrenador valoró el rendimiento del joven volante en el debut y optó por no modificar esa zona del equipo para el partido ante República Democrática del Congo.

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Fuerte competencia en el mediocampo

Al hablar de la competencia entre Puerta y Ríos, el técnico destacó que ambos estaban disponibles, pero también remarcó las características del futbolista del Racing de Santander. “Es un volante completo, como lo es Richard Ríos. Tiene marca, juego, buen remate, es dinámico. Nos puede aportar mucho en el terreno de juego”, señaló Lorenzo.

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Gustavo Puerta le ganó la pulseada a Richard Ríos (Getty Images).

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Ríos, por su parte, quedó en el banco y aparece como una de las alternativas de Colombia para el segundo tiempo, especialmente si el partido pide más conducción, despliegue o cambio de ritmo en la mitad de la cancha.