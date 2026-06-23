Inglaterra 0-0 Ghana EN VIVO: terminó el 1T en Boston – minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Empezamos con todo con el minuto a minuto del partido entre Inglaterra vs. Ghana, válido por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026.

Inglaterra sabe que si vence a Ghana pasará a 16avos de final y por eso la camiseta que preparan puede ser mítica en el recuerdo del Mundial 2026.

Thomas Tuchel , DT de Inglaterra , no se guarda nada y va con su mejor once ante Ghana por el pase a 16avos del Mundial 2026 : Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Lewis Hall; Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Harry Kane.

Se terminó el misterio y ponemos los onces confirmados por FIFA.

Hay que recordar que Inglaterra llega al partido tras vencer 4-2 a Croacia, mientras que Ghana ganó 1-0 a Panamá. Además, el país que gane pasará a 16avos del Mundial 2026.

Con una espectacular fotografía, Inglaterra anuncia que arribó a Boston listo para jugar ante Ghana por el Mundial 2026.

El plantel de Inglaterra reconoce el Estadio Boston a menos de una hora del encuentro por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026.

13:02hs ¡INGLATERRA YA ESTÁ EN EL ESTADIO!

La delegación de Ghana llegó al Estadio Boston bajo un aura que domina.

En una información de último minuto, medios brasileños indican que Neymar tendrá minutos ante Escocia como mínimo. No saben si será titular, aunque no creen, y lo más probable es que ingrese para el segundo tiempo.

Las estadísticas de las estrellas del Inglaterra vs. Ghana: Harry Kane vs. Jordan Ayew.

Con Harry Kane a la cabeza, así sale Inglaterra junto a Ghana.

Las sagradas notas del himno de Inglaterra y todo el estadio canta.

Y ahora es el turno de escuchar el himno nacional de Ghana en Boston.

Rueda la pelota en Boston, comenzó el partido y se vienen 90 minutos y más de emociones por el Mundial 2026 y entre Inglaterra vs. Ghana.

Ya vamos cinco minutos desde el inicio del partido e Inglaterra ha tenido la posesión del balón, pero Ghana se defiende con fuerza, quizá un poco desmedido.

Ghana se defiende con fuerza, rudeza y acciones muy cerca a la infracción, y tanto Bellingham como Kane reclaman.

Declan Rice remató, su balón pasó cerca del arco de Senegal y es la primera aproximación más clara de Inglaterra.

Jordan Ayew tuvo que ser vendado para evitar el corte tras un choque de cabezas con Reece James.

Se detiene el fútbol y el balón para: hora de la pausa de hidratación.

Una fotografía muestra el momento exacto en que Reece James y Jordan Ayew se golpean las cabezas.

La transmisión de Telemundo nos muestra la cantidad de pases que ha logrado Inglaterra contra la de Ghana: escándalo lo que está pasando. Ya llega el gol.

Siendo uno de los mejores jugadores de Inglaterra, Declan Rice vio la tarjeta amarilla y quedó amonestado por un pisotón.

Se jugaron los 45' del primer tiempo y ahora solo quedan seis minutos del agregado.

Al cierre de la mitad inicial, Inglaterra domina, Ghana se resguarda y el marcador no se mueve en Boston.

A la espera de su partido, todos los canaleros siguen con atención lo que suceda en este encuentro clave para el futuro de los de Thomas Christiansen.

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en el Boston Stadium. Los dos seleccionados llegan con 3 puntos después de ganar en su debut, por lo que si hay un vencedor sellará su clasificación a los 16avos de final y tomará ventaja en la pelea por el primer lugar de la zona.

Inglaterra viene de vencer 4-2 a Croacia en un estreno de alto impacto ofensivo, mientras que Ghana superó 1-0 a Panamá con un gol decisivo de Caleb Yirenkyi en el descuento. El cruce tendrá dos estilos diferentes: el peso individual y la jerarquía inglesa frente a un conjunto africano que ya demostró orden, intensidad y capacidad para competir.

ver también Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Ghana por el Grupo L del Mundial 2026

A qué hora y dónde ver Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:00 p.m.: Panamá.

Y estos los canales que transmiten:

Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Costa Rica: Fox+

Fox+ Guatemala: Tigo, Fox y Canal 11

Tigo, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports