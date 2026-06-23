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Mundial 2026

Inglaterra 0-0 Ghana EN VIVO: terminó el 1T en Boston – minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026

A la espera de su partido, todos los canaleros siguen con atención lo que suceda en este encuentro clave para el futuro de los de Thomas Christiansen.

50' ¡SE TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

Al cierre de la mitad inicial, Inglaterra domina, Ghana se resguarda y el marcador no se mueve en Boston.

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¡TIEMPO CUMPLIDO!

Se jugaron los 45' del primer tiempo y ahora solo quedan seis minutos del agregado.

41' ¡AMARILLA PARA RICE!

Siendo uno de los mejores jugadores de Inglaterra, Declan Rice vio la tarjeta amarilla y quedó amonestado por un pisotón.

35' ¡HORA DE LA ESTADÍSTICA!

La transmisión de Telemundo nos muestra la cantidad de pases que ha logrado Inglaterra contra la de Ghana: escándalo lo que está pasando. Ya llega el gol.

29' ¡ASÍ FUE EL GOLPE DE CABEZAS!

Una fotografía muestra el momento exacto en que Reece James y Jordan Ayew se golpean las cabezas.

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26' ¡PAUSA DE HIDRATACIÓN!

Se detiene el fútbol y el balón para: hora de la pausa de hidratación.

25' ¡MIENTRAS TANTO AYEW FUE VENDADO!

Jordan Ayew tuvo que ser vendado para evitar el corte tras un choque de cabezas con Reece James.

23' ¡FUERTE GOLPE EN EL PARTIDO!

Reece James quedó seriamente afectado tras un golpe con Jordan Ayew.

13' ¡EL PRIMER AVISO DE INGLATERRA!

Declan Rice remató, su balón pasó cerca del arco de Senegal y es la primera aproximación más clara de Inglaterra.

8' ¡INGLATERRA NO PUEDE INGRESAR!

Ghana se defiende con fuerza, rudeza y acciones muy cerca a la infracción, y tanto Bellingham como Kane reclaman.

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5' ¡PRIMEROS CINCO MINUTOS DEL PARTIDO!

Ya vamos cinco minutos desde el inicio del partido e Inglaterra ha tenido la posesión del balón, pero Ghana se defiende con fuerza, quizá un poco desmedido.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota en Boston, comenzó el partido y se vienen 90 minutos y más de emociones por el Mundial 2026 y entre Inglaterra vs. Ghana.

¡AHORA EL HIMNO DE GHANA!

Y ahora es el turno de escuchar el himno nacional de Ghana en Boston.

¡SUENA EL HIMNO DE INGLATERRA!

Las sagradas notas del himno de Inglaterra y todo el estadio canta.

¡YA SALEN LOS EQUIPOS!

Con Harry Kane a la cabeza, así sale Inglaterra junto a Ghana.

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¡LOS CRACKS A SEGUIR!

Las estadísticas de las estrellas del Inglaterra vs. Ghana: Harry Kane vs. Jordan Ayew.

¡NOTICIA APARTE!

En una información de último minuto, medios brasileños indican que Neymar tendrá minutos ante Escocia como mínimo. No saben si será titular, aunque no creen, y lo más probable es que ingrese para el segundo tiempo.

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¡EL ESTILO CON EL QUE LLEGÓ GHANA!

La delegación de Ghana llegó al Estadio Boston bajo un aura que domina.

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¡INGLATERRA VA DE BLANCO!

Inglaterra nuevamente vestirá su indumentaria blanca en el Mundial 2026.

Kane's shirt and the England pennant

¡INGLATERRA YA ESTÁ EN EL ESTADIO!

El plantel de Inglaterra reconoce el Estadio Boston a menos de una hora del encuentro por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026.

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¡INGLATERRA YA ESTÁ EN BOSTON!

Con una espectacular fotografía, Inglaterra anuncia que arribó a Boston listo para jugar ante Ghana por el Mundial 2026.

Three general view images of the Boston Stadium before kick-off

¡DUELO DE GANADORES!

Hay que recordar que Inglaterra llega al partido tras vencer 4-2 a Croacia, mientras que Ghana ganó 1-0 a Panamá. Además, el país que gane pasará a 16avos del Mundial 2026.

¡TENEMOS ALINEACIONES TITULARES!

Se terminó el misterio y ponemos los onces confirmados por FIFA.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Marc Guehi, Reece James, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.

Ghana: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Marvin Senaya; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew, Inaki Williams.

¡POSIBLE ONCE DE INGLATERRA!

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, no se guarda nada y va con su mejor once ante Ghana por el pase a 16avos del Mundial 2026: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Lewis Hall; Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Harry Kane.

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¡INGLATERRA CALIENTA EL DUELO!

Inglaterra sabe que si vence a Ghana pasará a 16avos de final y por eso la camiseta que preparan puede ser mítica en el recuerdo del Mundial 2026.

A close-up of the England crest on the home shirt, depicting the Three Lions. Underneath the crest is "Ghana" written in red writing and the date of the 23rd June 2026 - referring to England's FIFA World Cup opener against them, in Boston.
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¡MUY BUENAS TARDES AMIGOS DE BOLAVIP!

Empezamos con todo con el minuto a minuto del partido entre Inglaterra vs. Ghana, válido por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Inglaterra y Ghana juegan en Boston.
© Getty ImagesInglaterra y Ghana juegan en Boston.

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en el Boston Stadium. Los dos seleccionados llegan con 3 puntos después de ganar en su debut, por lo que si hay un vencedor sellará su clasificación a los 16avos de final y tomará ventaja en la pelea por el primer lugar de la zona.

Inglaterra viene de vencer 4-2 a Croacia en un estreno de alto impacto ofensivo, mientras que Ghana superó 1-0 a Panamá con un gol decisivo de Caleb Yirenkyi en el descuento. El cruce tendrá dos estilos diferentes: el peso individual y la jerarquía inglesa frente a un conjunto africano que ya demostró orden, intensidad y capacidad para competir.

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A qué hora y dónde ver Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 2:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 3:00 p.m.: Panamá.

Y estos los canales que transmiten:

  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox+
  • Guatemala: Tigo, Fox y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
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