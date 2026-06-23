Inglaterra 0-0 Ghana EN VIVO: terminó el 1T en Boston – minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en el Boston Stadium. Los dos seleccionados llegan con 3 puntos después de ganar en su debut, por lo que si hay un vencedor sellará su clasificación a los 16avos de final y tomará ventaja en la pelea por el primer lugar de la zona.
Inglaterra viene de vencer 4-2 a Croacia en un estreno de alto impacto ofensivo, mientras que Ghana superó 1-0 a Panamá con un gol decisivo de Caleb Yirenkyi en el descuento. El cruce tendrá dos estilos diferentes: el peso individual y la jerarquía inglesa frente a un conjunto africano que ya demostró orden, intensidad y capacidad para competir.
ver también
Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Ghana por el Grupo L del Mundial 2026
A qué hora y dónde ver Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 2:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 3:00 p.m.: Panamá.
Y estos los canales que transmiten:
- Panamá: Tigo Sports
- Costa Rica: Fox+
- Guatemala: Tigo, Fox y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports
ver también
¿Panamá puede quedar eliminado hoy del Mundial 2026? Qué necesita para seguir con vida en el Grupo L