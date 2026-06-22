Por qué Stefan Posch, jugador de Austria, usa una máscara contra Argentina en el Mundial 2026

Stefan Posch apareció como titular en Austria contra Argentina con una máscara negra que le cubre parte del rostro.

Este lunes, Argentina y Austria se enfrentan en el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El partido se disputa en el Dallas Stadium, con dos selecciones que llegan con tres puntos después de ganar en su primera presentación.

Lo que llamó la atención de muchos televidentes en el inicio del encuentro fue la imagen de Stefan Posch. El lateral derecho titular del cuadro europeo saltó al terreno de juego con la parte inferior del rostro cubierta por una máscara negra, algo que no había utilizado en el debut contra Jordania.

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Qué le pasó a Stefan Posch

Posch sufrió una fractura de mandíbula durante el primer partido de Das Team en el Mundial 2026. El defensor fue titular en la victoria 3-1 contra Jordania y terminó fuera de combate luego de un fuerte choque con el arquero rival.

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Los estudios posteriores confirmaron la fractura, aunque el jugador no necesitó pasar por una cirugía. Por ese motivo, Austria pudo mantenerlo dentro del plantel y trabajar en una protección especial para que siguiera disponible durante la fase de grupos.

Posch se metió en el XI titular de Austria (X).

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Por qué usa máscara contra Argentina

De acuerdo con la Corporación Austriaca de Radiodifusión (ORF),el jugador que milita en el Mainz 05 puede competir utilizando una máscara protectora diseñada especialmente para resguardar la zona afectada tras el golpe recibido. La misma se diseñó en Los Ángeles y se fabricó en Phoenix.

La máscara que protege a Posch fue diseñada para adaptarse a su fisonomía (Polymarket).

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Pese a la delicada lesión, el defensor fue considerado apto para jugar. Rangnick ya había anticipado en la previa que Posch podía estar disponible para el partido contra Argentina, siempre que utilizara una protección facial.